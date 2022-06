Navalni premeščen v kazensko kolonijo s strogim režimom

Aleksej Navalni ni prišel na sestanek s svojimi odvetniki, je na Twitterju zapisala njegova tiskovna predstavnica Kira Jarmiš in dodala, da nimajo dodatnih informacij, kje se nahaja.

O premestitvi po njenih besedah niso vnaprej obvestili niti njegove družine niti njegove odvetnice. "Dokler ne vemo, kje je Aleksej, ostaja sam s sistemom, ki ga je že poskušal ubiti, zato je naša glavna naloga, da ga čim prej najdemo," je dodala.

Pozneje je odvetnica Navalnega Olga Mihajlova sporočila, da je od uradnikov v kazenski koloniji izvedela, da so ga premestili v kazensko kolonijo s strogim režimom.

Navalni služi dveinpolletno kazen, ker je kršil pogojni izpust zaradi starih obtožb goljufije, kar je po besedah njegovih zaveznikov kazen za izzivanje Kremlja. Konec marca so mu zaporno kazen podaljšali na devet let, potem ko so ga spoznali za krivega goljufije in nespoštovanja sodišča.