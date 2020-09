Navalni: Sedaj sem človek, čigar noge trepetajo, ko hodi po stopnicah

"Spremenili ste me iz tehnično žive osebe v nekoga, ki ima vsako možnost, da spet postane višja oblika življenja v družbi," je zapisal Aleksej Navalni ob fotografiji na Instagramu.

"Sedaj sem človek, čigar noge trepetajo, ko hodi po stopnicah,"je še dodal. Na fotografiji se namreč ob hoji po stopnicah trdno drži ograje.

V zapisu je pojasnil svoje zadnje tedne. Med drugim ni prepoznaval ljudi in ni znal govoriti. "To me je spravljalo v obup," je zapisal. Razumel je namreč, kaj zdravnik želi od njega, ampak mu ni uspelo najti besed in je ostal tiho.