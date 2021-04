Navalni se iz protesta še naprej odreka hrani

Navalni se je hrani protestno začel odrekati prejšnji teden, po tem ko so mu uradniki zapora onemogočili dostop do ustrezne zdravstvene oskrbe. Težave je imel zaradi akutnih bolečin v hrbtu, ki so vplivale na njegovo sposobnost hoje, njegovo stanje pa se je še poslabšalo zaradi domnevnega "mučenja z deprivacijo spanja," je prejšnji mesec dejal eden od njegovih odvetnikov.