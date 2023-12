Navalni se spet ni pojavil na sodni obravnavi, nihče ne ve, kje je

Pravniki v ekipi Navalnega so bili ob tem kritični do sodišča, češ da je s to odločitvijo kršilo rusko zakonodajo. Sodnik se je glede na njihovo utemeljitev izognil obveznosti, da mora zagotoviti prisotnost tožnika, v tem primeru Navalnega, ki zaradi kršenja svojih pravic ob prestajanju kazni toži državo.

V zadnjem času se Navalni ni udeležil že več sodnih obravnav, na katerih je bil v preteklosti prisoten prek video povezave. Glede na današnjo izjavo njegove tiskovne predstavnice Kire Jarmiš bi se moral samo danes udeležiti sedmih sodnih obravnav, poroča nemška tiskovna agencija dpa.