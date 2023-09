Navalni trdi, da ga bodo premestili v najstrožjo zaporniško celico

"Včeraj, takoj po moji pritožbi, so me odpeljali h komisiji in mi povedali, da bom za 12 mesecev premeščen v 'EPKT'," je objavil na družbenih omrežjih in s tem mislil na celice, za katere na splošno velja, da imajo najstrožje zaporniške pogoje. "To je najhujša možna kazen v vseh vrstah kazenskih kolonij," je še dodal.