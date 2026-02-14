Naslovnica
Tujina

'Navalni umrl po zastrupitvi z enim najsmrtonosnejših strupov'

Moskva, 14. 02. 2026 14.06 pred 23 minutami 2 min branja 15

Avtor:
M.P.
Aleksej Navalni

Strokovnjaki petih različnih evropskih držav so ugotovili, da je ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni umrl po zastrupitvi z enim najsmrtonosnejših strupov. "Zastrupljen je bil z epibatidinom – nevrotoksinom, ki ga v naravi najdemo na koži ekvadorske strupene žabe," je ob robu varnostne konference v Münchnu in v družbi štirih evropskih zunanjih ministrov sporočila vdova Julija Navalna.

Vdova pokojnega ruskega opozicijskega voditelja Julija Navalna je sporočila, da so znanstveniki iz petih evropskih držav, ki preiskujejo smrt njenega moža Alekseja Navalnega, ugotovili, da je umrl po zastrupitvi z epibatidinom. "Ta povzroča paralizo, zastoj dihanja in mučno smrt," je sporočila.

Kot ugotavljajo znanstveniki, ki preiskjujejo smrt Navalnega, je ta v zaporu umrl, potem ko je bil zastrupljen s smrtonosnim toksinom, ki ga v naravi najdemo pri ekvadorskih strupenih žabah, poroča Sky News.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nevrotoksin, ki je razvrščen kot kemično orožje, bi lahko pri Navalnem uporabila le vlada Vladimirja Putina, so po poročanju medija sporočili v soboto, čeprav ni jasno, kako naj bi bil strup "vnešen" v ruskega opozicijskega voditelja.

Domorodna plemena v Južni Ameriki naj bi toksin med lovom uporabljala v puščicah oz. posebnih pihalnikih. Strup je kar 200-krat močnejši od morfija.

'Vladimir Putin je morilec. Za vse svoje zločine mora odgovarjati'

Ugotovitve je Navalna sporočila ob robu varnostne konference v Münchnu. Na tiskovni konferenci je bila obkrožena z zunanjimi ministri Združenega kraljestva, Nemčije, Švedske in Nizozemske. V preiskavi smrti Rusa sodeluje tudi Francija.

"Težko najdem prave besede," je dejala vidno razburjena Navalna, ki je dejala, da je bil dan, ko je izvedela za smrt moža, najhujši v njenem življenju. Spomnila je, da je že takrat trdila, da je bil Navalni zastrupljen, zdaj pa da ima za te besede tudi znanstveni dokaz.

Preberi še Navalna: Laboratorijski testi so dokazali, da so Alekseja zastrupili

Britanska zunanja ministrica Yvette Cooper je dejala, da so Združeno kraljestvo in njegovi zavezniki neumorno delali, da bi ugotovili, kaj se je v resnici zgodilo. Nemški zunanji minister Johann Wadephul pa je dejal, da se "žrtve tega strupa zadušijo in umrejo v agoniji".

Ugotovitve nameravajo zdaj predložiti Organizaciji za prepoved kemičnega orožja (OPCW), ki pri Združenih narodih nadzoruje uporabo kemičnega orožja. "Vladimir Putin je morilec. Za vse svoje zločine mora odgovarjati," je še dejala Navalna na konferenci.

Ruske oblasti so sicer trdile, da je bila smrt zapornika posledica več bolezni. Novih ugotovitev evropskih znanstvenikov še niso komentirali.

Vodja opozicije je bil marca 2024 pokopan v predmestju Moskve.

aleksej navalni rusija smrt julija navalna strup

