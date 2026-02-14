'Navalni umrl po zastrupitvi z enim najsmrtonosnejših strupov'

Vdova pokojnega ruskega opozicijskega voditelja Julija Navalna je sporočila, da so znanstveniki iz petih evropskih držav, ki preiskujejo smrt njenega moža Alekseja Navalnega, ugotovili, da je umrl po zastrupitvi z epibatidinom. "Ta povzroča paralizo, zastoj dihanja in mučno smrt," je sporočila. Kot ugotavljajo znanstveniki, ki preiskjujejo smrt Navalnega, je ta v zaporu umrl, potem ko je bil zastrupljen s smrtonosnim toksinom, ki ga v naravi najdemo pri ekvadorskih strupenih žabah, poroča Sky News.

Nevrotoksin, ki je razvrščen kot kemično orožje, bi lahko pri Navalnem uporabila le vlada Vladimirja Putina, so po poročanju medija sporočili v soboto, čeprav ni jasno, kako naj bi bil strup "vnešen" v ruskega opozicijskega voditelja. Domorodna plemena v Južni Ameriki naj bi toksin med lovom uporabljala v puščicah oz. posebnih pihalnikih. Strup je kar 200-krat močnejši od morfija.

'Vladimir Putin je morilec. Za vse svoje zločine mora odgovarjati'

Ugotovitve je Navalna sporočila ob robu varnostne konference v Münchnu. Na tiskovni konferenci je bila obkrožena z zunanjimi ministri Združenega kraljestva, Nemčije, Švedske in Nizozemske. V preiskavi smrti Rusa sodeluje tudi Francija. "Težko najdem prave besede," je dejala vidno razburjena Navalna, ki je dejala, da je bil dan, ko je izvedela za smrt moža, najhujši v njenem življenju. Spomnila je, da je že takrat trdila, da je bil Navalni zastrupljen, zdaj pa da ima za te besede tudi znanstveni dokaz.