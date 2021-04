Vodstvo zapora Navalnemu grozi s prisilnim hranjenjem

Poročali so še, da bo Navalni, ki je prejšnji teden dejal, da po novem trpi še za kašljem in vročino, kljub temu nadaljeval gladovno stavko. Navalnega so zaradi znakov respiratornih težav, zlasti visoke vročine, prepeljali na opazovanje v zaporniško zdravstveno enoto, toda njegova ekipa je potrdila, da so ga premestili nazaj v zaporniško celico. "Še vedno pa ne dovolijo, da bi ga obiskal osebni zdravnik," so še sporočili.

44-letni opozicijski politik zdaj tehta 77 kilogramov, ob začetku gladovne stavke 31. marca jih je imel 85. Navalni, ki je avgusta lani komaj preživel zastrupitev z živčnim strupom novičokom, je protestno zavrnil hrano zaradi – kot je dejal – pomanjkanja ustrezne zdravstvene oskrbe v zaporu, potem ko so se pri njem pojavile hude bolečine v hrbtu in tudi otrplost nog.

Člani njegove odvetniške ekipe, ki so ga prejšnji teden obiskali v kazenski koloniji v mestu Pokrov 100 kilometrov vzhodno od Moskve, so dejali, da je izgubil tudi občutek v rokah. Odvetniki Navalnega in njegovi pristaši zahtevajo, da ga premestijo v običajno bolnišnico. Kremelj je sporočil, da Navalni ni upravičen do posebne obravnave.

Navalni, najbolj znan nasprotnik predsednika Vladimirja Putina, je bil aretiran sredi januarja, ko se je iz Nemčije, kjer so ga zdravili zaradi zastrupitve, vrnil v Rusijo, in je bil februarja obsojen na dve leti in pol zapora zaradi obtožb o poneverbi.