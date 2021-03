Navalni v hudih bolečinah, uradniki stanje ocenjujejo kot 'zadovoljivo'

Zdravje zaprtega ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega je stabilno in zadovoljivo, so le dan po tem, ko so njegovi zavezniki javnost obvestili, da je njegovo stanje zaskrbljujoče, sporočili iz ruske zvezne službe za zapore. Njegova odvetnica Olga Mihajlova je dejala, da trpi hude bolečine v hrbtu in v nogi, zaradi katerih ne more več hoditi.

Odvetnica Olga Mihajlova,ki ga je obiskala v kazenski koloniji številka dve v mestu Pokrov v Vladimirski regiji, je sporočila, da se je stanje Navalnega v zadnjih dneh močno poslabšalo. "Trpi zaradi močnih bolečin v hrbtu in nogi. Izgublja občutek v golenici, ne more več hoditi," je še pojasnila. Zaporniška služba pa je sporočila, da so v zaporu, kjer je zaprt Navalni, v sredo opravili zdravniške preglede zapornikov. Navajajo, da bili zdravniški pregledi opravljeni na zahtevo zapornikov, pregledali pa so tudi 44-letnega opozicijskega politika.

icon-expand Alekseju Navalnemu v kazenski koloniji peša zdravje. FOTO: AP

"Njegovo zdravje je glede na rezultate zdravniškega pregleda stabilno in zadovoljivo," so sporočili iz uprave zapora.

Mihajlova je dodala, da so Navalnega v sredo odpeljali na "čudno" slikanje z magnetno resonanco v bolnišnico zunaj zapora, a jim zdravniki ne želijo predati izvidov. Povedala je, da je Navalni prejel tablete in mazila proti bolečinam, vendar zaporniške oblasti niso želele sprejeti zdravil, ki so mu jih prinesli odvetniki. Mihajlova je še dodala, da Navalni za bolečinami v hrbtu trpi že štiri tedne, a zaporniški uradniki niso dovolili, da bi ga pregledal njegov osebni zdravnik. Odvetnica je zahtevala, naj oblasti Navalnega premestijo v Moskvo, kjer bi lažje okreval.

44-letni Navalni, ki je najodkritejši nasprotnik predsednika Vladimirja Putina, je bil aretiran 17. januarja po vrnitvi iz Nemčije, kjer je pet mesecev okreval po zastrupitvi z živčnim strupom novičok. Za to dejanje je obtožil Kremelj, ki pa je vse zanikal. V kazensko kolonijo so ga premestili, potem ko je moskovsko sodišče konec februarja zavrnilo njegovo pritožbo na zaporno kazen, ki so mu jo prisodili zaradi kršenja pogojne zaporne kazni. Zaprt bo nekaj več kot dve leti in pol.