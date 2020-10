Navalni: Za mojo zastrupitvijo stoji Vladimir Putin

Sledi strupa so našli na plastenki z vodo v hotelu, kjer je Navalni bival. Nato je zbolel na letu iz Sibirije v Moskvo, in sicer 20. avgusta. Kasneje so ga prepeljali na zdravljenje v Nemčijo. Iz berlinske bolnišnice Charite, kjer so mu rešili življenje po zastrupitvi z novičokom, so ga odpustili prejšnji teden, v Nemčiji pa bo najverjetneje ostal več tednov. Potrebno bo dolgotrajno zdravljenje, da si bo opomogel po zastrupitvi, je sporočila njegova tiskovna predstavnica.

A Navalni opozarja, da bi lahko ukaz o uporabi novičoka prišel le od vodij treh ruskih obveščevalnih služb, ki delujejo pod okriljem Putina. " Če ima 30 ljudi dostop do živčnega strupa in ne trije, potem gre za globalno grožnjo ," je za nemški časnik dejal 44-letnik.

Ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni je v svojem prvem intervjuju za časnik Spiegel spregovoril o zastrupitvi, ki ga je prikovala na bolniško posteljo. Kot pravi sam, je njegov napad naročil ruski predsednik Vladimir Putin . " Trdim, da za tem dejanjem stoji Putin, ne vidim druge razlage ," je povedal. Navalnega so zastrupili z živčnim strupom novičok, kar so potrdili laboratoriji v Franciji in na Švedskem.

"Ne čutite bolečin, a veste, da umirate," je Navalni opisal svoj boj za preživetje po zastrupitvi. Kot meni sam, je preživel zaradi spleta srečnih okoliščin.

Na vprašanje, zakaj bi ruski predsednik naročil njegovo smrt, je Navalni odgovoril, da zaradi nedavnih nemirov v daljni vzhodni provinci Habarovsk. "Kremelj se zaveda, da mora sprejeti skrajne ukrepe, da bi preprečil morebiten beloruski scenarij. Sistem se bori za preživetje in pravkar smo začutili posledice," je dejal Navalni.

Navalnemu so v Rusiji zamrznili vse bančne račune in mu zasegli stanovanje, a se kljub temu namerava vrniti v domovino. "Še naprej bom potoval po ruskih regijah, bival v hotelih in pil vodo v sobah. Kaj naj še storim?" EU in številne vlade so pozvale Rusijo, naj uvede preiskavo zaradi zastrupitve Navalnega, a Kremelj trdi, da dokazov za to ni.

Z živčnim strupom novičokom so sicer zastrupili tudi nekdanjega ruskega vohuna Sergeja Skripala in njegovo hčerko, in sicer leta 2018 v Veliki Britaniji. Oba sta preživela, umrla pa je domačinka, ki je prišla v stik s strupom po naključju.