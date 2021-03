Navalni začel gladovno stavko

Zaprti ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni, ki so ga oblasti premestile v kazensko kolonijo v mestu Pokrov, je začel gladovno stavko. Stavkal bo, dokler ne dobi ustrezne zdravstvene oskrbe zaradi hudih bolečin v hrbtu in otrplosti nog.

V pismu, napisanem na roko in naslovljenem na direktorja zapora, ki ga je njegova odvetniška ekipa objavila na družbenih omrežjih, je Navalni dejal, da ignorirajo njegove vsakodnevne prošnje za zdravnika po njegovem izboru in ustrezno zdravljenje.

icon-expand Aleksej Navalni napovedal gladovno stavko. FOTO: AP

"Zahtevam, da me obišče zdravnik, in dokler se to ne zgodi, razglašam gladovno stavko,"je zapisal v pismu. Navalni je navedel še, da bolečine v hrbtu zaradi priščipnjenega živca, ki so prej povzročile otrplost desne noge, zdaj povzročajo tudi izgubo občutljivosti leve noge. Navalnega so v kazensko kolonijo v mestu Pokrov premestili, potem ko je moskovsko sodišče konec februarja zavrnilo njegovo pritožbo na zaporno kazen, ki so mu jo prisodili zaradi kršenja pogojne zaporne kazni. V zaporu, ki je znan kot ena najhujših kaznilnic v Rusiji, bo zaprt nekaj več kot dve leti in pol.

icon-expand Kaznilnica v mestu Pokrov, kjer je zaprt Navalni. FOTO: AP

Januarja so ga pridržali na moskovskem letališču, kamor se je vrnil iz Berlina, kjer se je zdravil zaradi poskusa zastrupitve z živčnim strupom novičokom. Navalni vztraja, da je atentat nanj izvedel ruski predsednik Vladimir Putin, kar pa je Kremelj odločno zavrnil. Zahod, vključno z Evropskim sodiščem za človekove pravice, je zahteval, da Rusija izpusti Navalnega. Moskva je takšne pozive označila za nesprejemljivo vmešavanje v svoje notranje zadeve. Zdravstveno stanje Navalnega je prejšnji teden postalo zaskrbljujoče, saj je svojim odvetnikom potarnal, da ga močno boli hrbet in da ima neznosne bolečine v nogah, ki včasih tudi otrpnejo. Zaporniški uradniki "ne storijo ničesar", da bi rešili njegove težave, je še sporočil in dodal, da so mu dali samo protibolečinske tablete.

Skrb za zdravje Navalnega je izrazilo tudi več ruskih zdravnikov in pozvalo oblast k takojšnjemu nudenju zdravniške pomoči opozicijskemu politiku. "Bojimo se najhujšega. Če bolnika pustite v takem stanju, lahko pride do hudih zapletov in posledic, vključno z nepopravljivo, popolno ali delno izgubo funkcij spodnjih okončin,"so zapisali v javnem pozivu. Člani ruske komisije za človekove pravice, ki so po pritožbah zaradi zdravstvenega stanja in pomanjkanja zdravstvene oskrbe obiskali ruskega opozicijskega voditelja, so v nedeljo sporočili, da ne vidijo razloga za skrb. Pristojne oblasti so sicer že pred tem zagotovile, da je njegovo zdravstveno stanje stabilno in zadovoljivo.