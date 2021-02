Navalni znova na sodišču, tokrat zaradi obrekovanja vojnega veterana

Tožilstvo je preiskavo domnevnega obrekovanja sprožila junija lansko leto. Ruska vlada je namreč nove ustavne reforme, ki Putinu omogočajo še dva mandata v Kremlju po letu 2024, promovirala s posnetki, v enem izmed njih je nastopil tudi 95-letni vojni veteran. Opozicijski vodja Aleksej Navalni pa je nastopajoče v posnetku označil za "ljudi brez vesti" in "izdajalce" . V Rusiji so veterani Velike domovinske vojne, kot drugo svetovno vojno imenujejo Rusi, izjemno spoštovani, kakršne koli kritike na njihov račun pa v družbi niso sprejemljive.

Spomnimo

Navalnega so konec januarja pridržali ob vrnitvi v Rusijo, kamor se je vrnil iz Nemčije, kjer se je zdravil zaradi zastrupitve z novičokom. V domovino se je vrnil kljub opozorilom ruske vlade, da ga čaka morebitna aretacija.

Na začetku tedna je bil nato obsojen na tri leta in pol zaporne kazni zaradi kršenja pogojne kazni. Po aretaciji Navalnega so v več ruskih mestih izbruhnili protesti, na katerih je policija skupno pridržala že okoli 10.000 ljudi. Protesti se v Rusiji nadaljujejo, v nedeljo so tako Rusinje v Moskvi sklenile človeško verigo, po vsej državi pa so Navalnemu izkazovali podporo tako, da so zunaj svojih domov prižgali sveče v obliki srca in luči na svojih mobilnih telefonih.