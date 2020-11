Rusija: Navalni ni bil zastrupljen, imel je vnetje trebušne slinavke

Čeprav je več evropskih laboratorijev potrdilo, da je bil ruski vodja opozicije Aleksej Navalni avgusta letos zastrupljen z novičokom, ruska policija pravi, da je imel vnetje trebušne slinavke.

Spomnimo, da je 44-letnik sredi avgusta nenadoma zbolel na letu v Moskvo, dva dni kasneje so ga prepeljali na zdravljenje v Nemčijo. Laboratoriji v Nemčiji Franciji in na Švedskem so potrdili zastrupitev z živčnim strupom novičok. Sledi so našli na plastenki z vodo v hotelu, kjer je Navalni bival.

Sibirska veja notranjega ministrstva trdi, da so zdravniki, ki so ga zdravili dva dni, preden so ga prepeljali v Nemčijo, potrdili diagnozo, da je imel "motnje v presnovi ogljikovih hidratov in kronično vnetje trebušne slinavke". "Diagnoza o zastrupitvi ni bila potrjena,"dodajajo.

Sledov strupa naj ne bi našli na njegovih oblačilih ali predmetih, ki so jih našli v njegovi hotelski sobi in v lokalu na letališču, kjer je bil pred odhodom v Moskvo.