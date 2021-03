Iz ZN pozivi za mednarodno preiskavo zastrupitve Navalnega

Da je nujno zagotoviti odgovornost tistih, ki stojijo za "grozljivo zastrupitvijo" , sta v ponedeljek vztrajali posebna poročevalka ZN za izvensodne, hitre in samovoljne usmrtitve Agnes Callamard in Irene Khan , vodilna strokovnjakinja na področju svobode mišljenja in izražanja.

Callamardova in Khanova sta v ponedeljek obžalovali ravnanje ruskih oblasti, ki da ne kažejo prav nobenega namena dejansko preiskati zastrupitev, in pozvali k mednarodni preiskavi."Glede na nezadosten odziv domačih oblasti, uporabo prepovedanega kemičnega orožja in očiten vzorec poskusov načrtovanih usmrtitev verjameva, da je izvedba mednarodne preiskave nujna," sta bili jasni.

44-letni Navalni se je zgrudil 20. avgusta lani, nato pa so ga najprej prepeljali v bolnišnico v ruskem Omsku, dva dneva kasneje pa v nemško prestolnico Berlin, kjer je bil več tednov na zdravljenju. Raziskave več laboratorijev so ugotovile zastrupitev z vojaškim živčnim strupom novičok.

Navalni se je nato sredi januarja vrnil v Moskvo. Nemudoma po prihodu so ga aretirali in mu februarja izrekli kazen dve leti in pol zapora v kazenski koloniji zaradi kršenja pogojne zaporne kazni, medtem ko je bil na zdravljenju v Nemčiji.

Evropska unija je v ponedeljek potrdila sankcije proti štirim predstavnikom ruskega pravosodja in organov pregona, ki so bili vpleteni v pridržanje Navalnega. S tem so uradno sprožili postopek sankcij, o katerih so se zunanji ministri EU strinjali prejšnji teden. Sankcije so v veljavo stopile danes.

Sankcije proti Rusiji zaradi zastrupitve in pridržanja Navalnega naj bi po poročanju ameriškega CNN pripravljala tudi ameriška vlada.

Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Maria Zaharova je ob sprejetju sankcij proti Rusiji s strani EU dejala, da Bruselj sprejema odločitve na podlagi pritiskov iz Washingtona. Kot pravi, naj bi si Evropa s tem naredila več škode kot koristi, saj da evropske države s sankcijami proti Rusiji ne pridobijo ničesar. "EU je bila naš največji trgovinski partner, odnose pa smo gradili zaradi prihodnosti."