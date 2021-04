Navalni nadaljuje z gladovno stavko, zdravniki jasni: Umre lahko vsak trenutek

Predstavniki njegove zdravnice Vasiljeve so opozorili, da se je njegovo zdravstveno stanje po 18 dneh gladovne stavke resno poslabšalo in da bi lahko "vsak trenutek" doživel srčno kap. Na Twitterju so objavili zahtevo zaporniškim oblastem, da jim takoj dovolijo, da ga obiščejo v zaporu – v tem času ga njegovi zdravniki namreč niso smeli obiskati. Avgusta lani je sicer Navalni preživel poskus umora z živčnim strupom novičok, zaradi katerega se je več mesecev zdravil v Nemčiji.

"Njegovo stanje je resnično kritično," pa je po poročanju agencije Reuters včeraj najprej dejala Aleksandra Zakharova , predstavnica sindikata poklicnih zdravnikov, ki je sicer povezan z rusko opozicijo. Testi, ki so jih zdravniki pridobili prek odvetnikov Navalnega, kažejo na "zelo slabo" zdravstveno stanje, opozarja. Glede na izvide bi mu lahko že kmalu odpovedale ledvice, kar bi lahko po besedah Zakharove vodilo do zastoja srca.

Ruska državna zaporniška služba medtem trdi, da je 44-letnik deležen vse potrebne oskrbe. Toda njegovi zavezniki pravijo, da je v petih mesecih, odkar je v kazenski koloniji, izgubil 15 kilogramov. Zaporno kazen dveh let in osem mesecev od februarja sicer prestaja v koloniji številka dve v Pokrovu, okoli 97 kilometrov vzhodno od Moskve. Kolonija je znana po strogi disciplini.

Navalni je pričel gladovno stavkati po tem, ko so mu kljub hudim bolečinam v hrbtu in izgubi občutka v nogah zavrnili dostop do zdravstvene oskrbe. Zaporniški zdravnik naj bi mu namreč zaradi bolečin in otrplih nog predpisoval zgolj protibolečinske tablete, ne nudijo pa mu zdravljenja. Njegovi sodelavci zahtevajo, da ga premestijo v pravo bolnišnico.

Spomnimo: Navalni služi zaporno kazen v kazenski koloniji zaradi kršitve pogojnega izpusta, ki ga je doletela v povezavi s starimi obtožbami goljufije. Oblasti so ga januarja aretirale po vnovični vrnitvi v Rusijo iz Nemčije, kjer se je pet mesecev zdravil zaradi zastrupitve z novičokom. Za namerno zastrupitev z živčnim strupom je obtožil neposredno Kremelj. Gre sicer za isto snov, s katero sta bila marca 2018 v britanskem Salisburyju zastrupljena Julija in Sergej Skripal . Ruske oblasti vpletenost v obeh primerih zavračajo.

Odprto pismo so objavili v več časnikih v Evropi, tudi v The Economistu . Poudarjajo, da ima Navalni kot ruski državljan pravico, da ga pregleda in zdravi zdravnik, ki ga bo sam izbral.

Tuji pisatelji, režiserji, novinarji in drugi kulturniki (vključno s petimi Nobelovimi nagrajenci) so Vladimirju Putinu poslali odprto pismo, v katerem zahtevajo takojšnjo zdravniško pomoč Alekseju Navalnemu.

Med podpisniki odprtega pisma so britanska pisateljica J. K. Rowling, nemški pisatelj in scenarist Patrick Süskind, tri Nobelove nagrajenke za književnost Herta Müller, Louise Glück in Svetlana Aleksijevič, član Abbe Bjorn Ulvaeus, glasbenik Thom Yorke, igralci Benedict Cumberbatch, David Duchovny,Jude Law, Ralph Fiennes,Vanessa Redgrave in Kristin Scott Thomas, filmski producent JJ Abrams ter zgodovinarja Niall Ferguson in Simon Schama.

V pismu so opozorili, da je Navalni v kritičnem stanju. Putina so pozvali, naj zagotovi, da bo takoj deležen zdravljenja in oskrbe, ki jo nujno potrebuje in do katere je upravičen po ruskih zakonih.

Na poslabšanje njegovega zdravstvenega stanja se je odzval tudi ameriški predsednik Joe Biden. "Popolnoma, popolnoma nepravično in povsem neprimerno," je dejal in se ob tem navezal najprej na zastrupitev in nato zdaj še na njegovo gladovno stavko.