Navalni vidno shujšan pred sodnikom: Vaš kralj Putin je gol, to vedo milijoni

Aleksej Navalni je po tri tedne in pol trajajoči gladovni stavki pred sodišče stopil vidno shujšan in utrujen.

Tožilstvo je preiskavo obrekovanja sprožila junija lansko leto. Ruska vlada je namreč nove ustavne reforme, ki Putinu omogočajo še dva mandata v Kremlju po letu 2024, promovirala s posnetki, v enem izmed njih pa je nastopil tudi 95-letni vojni veteran. Navalni je nastopajoče označil za "ljudi brez vesti" in "izdajalce" . V Rusiji so veterani Velike domovinske vojne, kot drugo svetovno vojno imenujejo Rusi, izjemno spoštovani, kakršne koli kritike na njihov račun pa v družbi niso sprejemljive.

Ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni, za mnoge najnevarnejši politični tekmec predsednika Vladimirja Putina, je močno shujšan in s pobrito glavo prvič po koncu gladovne stavke stopil pred sodišča. Sicer le na daljavo, preko videopovezave se je namreč zagovarjal v primeru domnevnega obrekovanja vojnega veterana. Sodišče ga je v - kot poudarja Navalni - politično montiranem procesu za krivega spoznalo februarja in ga obsodilo na globo v višini 850 tisoč rubljev (okoli 9.500 evrov), vsoto, za katero je treba v Rusiji v povprečju delati kar dve leti. Na odločitev se je pritožil, a danes spet izgubil.

Je pa svoj prvi nastop v javnosti izkoristil za kritiko Putina, ki ga je imenoval "goli kralj". "Rad bi vam povedal, dragi sodnik, da je vaš kralj gol, in tega ne pravi le en fantek, milijoni ljudi vpijejo to," je dejal, pri čemer je namigoval na znano Andersenovo pravljico. Dodal je, da Putin Ruse spreminja v sužnje in da se država zaradi njega pogreza v brezno revščine.

Navalni je v kazenski koloniji sto kilometrov od Moskve, ki jo sam primerja s koncentracijskim taboriščem, pristal januarja, potem ko se je iz Nemčije, kjer se je zdravil po zastrupitvi z novičokom, vrnil v domovino. Zaradi kršenja pogojne kazni so mu to spremenili v dve leti in pol zapora, pozneje pa dodali še obsodbo v primeru vojnega veterana. Njegovo zdravstveno stanje se je v zadnjih mesecih močno poslabšalo, a mu kljub temu niso nudili ustrezne zdravstvene oskrbe. Zato se je konec marca odločil za gladovno stavko, pri kateri je vztrajal kar 24 dni. Zaključil jo je, ker je bilo ogroženo njegovo življenje.