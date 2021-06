Rusko sodišče prepovedalo organizacijo Alekseja Navalnega

"Protikorupcijsko fundacijo je sodišče označilo za ekstremistično," je skupina v večernih urah sporočila na družbenih omrežjih. Odločitev moskovskega sodišča stopa v veljavo takoj. Za več let pa preprečuje vsem osebam, ki so kakorkoli povezane s Protikorupcijsko fundacijo Alekseja Navalnega, da kandidirajo na volitvah. Številni zavezniki tega najvidnejšega kritika ruskega predsednika Vladimirja Putina so se namreč 19. septembra nameravali potegovali za sedeže v parlamentu. Gre za prelomni korak v poskusu zatrtja politične opozicije v Rusiji, poroča Guardian.