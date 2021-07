Rusija blokirala 49 spletnih strani, povezanih z Aleksejem Navalnim

Ruske oblasti so blokirale dostop do spletne strani najvidnejšega kritika ruskega predsednika, Alekseja Navalnega, ki trenutno prestaja zaporno kazen dveh let in pol, ter z njim povezanih organizacij.

icon-expand Protesti v podporo zaprtemu Alekseju Navalnemu. FOTO: AP Ruski regulator Roskomnadzor je v izjavi za Reuters sporočil, da je blokiral dostop do spletne strani navalny.com po zahtevi generalnega državnega tožilca. Rusko sodišče je namreč pretekli mesec Protikorupcijsko fundacijo Navalnega razglasilo za ekstremistično ter jo s tem prepovedalo. Razlog za to naj bi bil poskus destabilizacije razmer v Rusiji. Odločitev sodišča pa pomeni tudi, da Navalni in njegovi sodelavci ne morejo kandidirati na septembrskih parlamentarnih volitvah. Blokirane strani pa naj bi, tako Roskomnadzor, pomagale gibanjem in organizacijam, ki jih je sodišče prepovedalo. PREBERI ŠE Rusko sodišče prepovedalo organizacijo Alekseja Navalnega Gre za najnovejši poskus ruskih oblasti utišanja politične opozicije v državi. Na družbenih omrežjih je ekipa Navalnega najnovejšo potezo že obsodila in dodala, da so pod hudimi pritiski tudi njihovi profili na YouTubu, kjer objavljajo raziskovalne zgodbe in razkrivajo korupcijo v državi. Vodja ruske opozicije Aleksej Navalni sicer trenutno služi zaporno kazen dveh let in pol, potem ko je bil januarja letos ob prihodu iz Nemčije aretiran, naslednji mesec pa obsojen zaradi poneverbe. V Nemčiji se je sicer zdravil zaradi zastrupitve z novičokom. icon-expand