Navalnega odpustili iz berlinske bolnišnice

Iz bolnišnice Charité Hospital so sporočili, da so Alekseja Navalnegaodpustili iz bolnišnice, saj se je njegovo stanje znatno izboljšalo. "Glede na pacientov napredek in trenutno stanje, zdravniki menijo, da je popolno okrevanje mogoče." Poudarjajo pa, da morebitne dolgoročne posledice zastrupitve še niso znane.