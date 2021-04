Zdravnikom Navalnega znova preprečili dostop do kazenske kolonije

Skupini zdravnikov, med katerimi je tudi osebna zdravnica ruskega opozicijskega voditelja in kritika Kremlja Alekseja Navalnega, so preprečili dostop do kazenske kolonije, kjer se v zaporniški bolnišnici zdravi Navalni. Tja so ga premestili, potem ko se je zaradi gladovne stavke njegovo zdravstveno stanje močno poslabšalo. Njegova zdravstvena ekipa je sicer že opozorila, da se njegovo zdravje hitro slabša ter da lahko vsak trenutek umre.

V skupini zdravnikov, ki je že večkrat poskušala priti do kazenske kolonije, v kateri je zaprt Aleksej Navalni, je tudi njegova osebna zdravnica Anastazija Vasiljeva, a je ruska zaporna služba njihovo prošnjo za dostop vedno zavrnila. Nazadnje so jim dostop prepovedali danes zjutraj ter jim svetovali, naj znova poskusijo kasneje, poroča France 24. "To je zelo nespoštljivo do ljudi, ki so prišli izpolnit svojo človeško in zdravstveno dolžnost pomagati bolniku," je dejala Vasiljeva ter dodala, da zdaj govorijo le o zdravju in življenju. V kazensko kolonijo so že prispeli tudi odvetniki Navalnega, ki pa so jim vstop dovolili.

icon-expand Anastazija Vasiljeva FOTO: AP

Navalnega so sicer včeraj zaradi slabega zdravstvenega stanja premestili v zaporniško bolnišnico, kjer se zdravi zaradi posledic gladovne stavke. Zdravstvena ekipa pa je že prejšnji konec tedna opozorila, da se zapornikovo zdravstveno stanje hitro slabša in da bi lahko vsak trenutek umrl. Grozita mu namreč odpoved ledvic in srčna kap. Ruska zaporna služba je včeraj kljub temu vztrajala, da je stanje Navalnega"zadovoljivo", a so ga vseeno preselili v zdravstveno ustanovo ter dejali, da v okviru zdravljenja jemlje tudi vitaminske dodatke.

icon-expand Zdravstveno stanje Alekseja Navalnega se hitro slabša. FOTO: AP

Navalni se je za gladovno stavko, zaradi katere je pristal v bolnišnici, odločil, ker mu je zaporniški zdravnik zaradi hudih bolečin v hrbtu in otrplih nog predpisoval le protibolečinske tablete, niso pa mu nudili tudi zdravljenja. Po njihovih navedbah je od začetka gladovne stavke 31. marca izgubil kar osem kilogramov. Več kot 70 znanih osebnosti z vsega sveta je v soboto v odprtem pismu od ruskega predsednika zahtevalo, da Navalnemu zagotovijo zdravstveno oskrbo. Njegovi podporniki pa so za sredo napovedali množične proteste.

Opozicijski voditelj v kazenski koloniji Pokrov v Vladimirski oblasti okoli 100 kilometrov vzhodno od Moskve prestaja zaporno kazen dveh let in pol, ki ga je doletela zaradi starih obtožb goljufije. Januarja so ga ob vrnitvi iz Nemčije, kjer je več mesecev okreval po poskusu zastrupitve z živčnim strupom novičok, aretirali. Evropska unija in ZDA so proti Rusiji zaradi zastrupitve že uvedle sankcije, v ponedeljek pa so Moskvi zagrozile še z dodatnimi kaznimi, če bo Navalni umrl.