Navdihujoča zgodba iz Indije: Pri 104 letih se je naučila brati

Ko Kuttiyamma končno dočaka časopis z novicami o tem, kaj se dogaja doma in po svetu, pozabi na čas. Udobno se namesti in prebira časopis. A to z užitkom počne šele zadnjih nekaj mesecev. Aprila letos je namreč gospa v častitljivi starosti šele začela z učenjem branja. "Vedno sem bila radovedna, kaj se dogaja po svetu," njene besede povzema Guardian.

Aprila letos se je pri svojih 104 letih odločila, da ima dovolj in da se bo naučila brati in pisati. Vpisala se je v večerno šolo in prejšnji mesec tudi, kot najstarejša ženska na svetu, uspešno opravila izpita pismenosti in matematike. Na slednjem je zbrala vse točke. Njen rezultat je osupnil celo indijskega ministra za izobraževanje, ki je ob tej priložnosti tvitnil: "Leta niso ovira za znanje. Vsem učenja željnim in Kuttiyammi pa želim vse najboljše."