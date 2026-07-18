Navdušenje prešlo v nadlegovanje: delfina 'jahajo', preganjajo z gliserji ...

Navdušil je kopalce, Oliver je zvezda, neverjetni prizori, poglejte, kako se igra z žogo, poglejte posnetek njegovega srečanja s kopalci, te dni nenehna poročila o znanem delfinu Oliverju. Posnetki preplavljajo tudi družbena omrežja. Vendar je Inštitut Plavi svijet pozval javnost, naj ravna povsem drugače kot doslej – naj se mu ne približuje in naj z njim ne plava, poroča Net.hr.

Delfin ob hrvaški obali FOTO: Posnetek zaslona

"Jahajo ga, preganjajo, spodbujajo otroke v interakcijo z njim ... Ljudje množično nadlegujejo delfina pri Maslinici," piše Morski.net. Strokovnjaki poudarjajo, da je plavanje z njim, jahanje in preganjanje z gliserji po zakonu strogo kaznivo vznemirjanje zaščitene živalske vrste. Zaradi svojih rednih obiskov med kopalci in ribiči je Oliver postal prava lokalna maskota ter eden najbolj prepoznavnih prebivalcev tega morskega območja. Vendar pa se je, kot se pogosto zgodi pri divjih živalih, ki pokažejo zaupanje do ljudi, meja med sprejemljivim in nevarnim hitro zabrisala. Na številnih posnetkih, ki vsak dan krožijo po družbenih omrežjih, je mogoče videti, kako kopalci delfina jahajo, ga preganjajo s plovili ali se potapljajo neposredno za njim. Zabeleženi so tudi primeri, ko starši svoje otroke spodbujajo, naj plavajo tik ob njem. Po prvih prizorih igre je javnost pretresel nov videoposnetek, ki se je hitro razširil po spletu. Na njem je prikazana nevarna vožnja z gliserjem, med katero Oliver plava neposredno pod plovilom in tik ob propelerju. Številni ljudje so v komentarjih izrazili veliko zaskrbljenost, da bi lahko delfin zaradi tako neprevidne in preblizu vožnje utrpel hude ali celo smrtonosne poškodbe.

Strokovnjaki svarijo

Delfinom se ne približujte preveč, ne poskušajte plavati z njimi, jih zasledovati ali hraniti. To so osnovna pravila spoštljivega odnosa do divjih živali. Kar ne bi počeli z drugimi divjimi živalmi, ne bi smeli početi niti z delfini, opozarjajo strokovnjaki.

Navadni delfin FOTO: Tilen Genov, društvo Morigenos