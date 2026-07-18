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Navdušenje prešlo v nadlegovanje: delfina 'jahajo', preganjajo z gliserji ...

Zagreb, 18. 07. 2026 16.04 pred 1 uro 3 min branja 3

Avtor:
A.K.
Delfin Oliver

V zadnjih dneh ste verjetno slišali za delfina Oliverja, ki plava in se igra z ljudmi ter je postal prava atrakcija. Toda strokovnjaki opozarjajo: ne dotikajte se ga, ne plavajte z njim in ga ne hranite.

Navdušil je kopalce, Oliver je zvezda, neverjetni prizori, poglejte, kako se igra z žogo, poglejte posnetek njegovega srečanja s kopalci, te dni nenehna poročila o znanem delfinu Oliverju. Posnetki preplavljajo tudi družbena omrežja. Vendar je Inštitut Plavi svijet pozval javnost, naj ravna povsem drugače kot doslej – naj se mu ne približuje in naj z njim ne plava, poroča Net.hr.

Delfin ob hrvaški obali
Delfin ob hrvaški obali
FOTO: Posnetek zaslona

"Jahajo ga, preganjajo, spodbujajo otroke v interakcijo z njim ... Ljudje množično nadlegujejo delfina pri Maslinici," piše Morski.net. Strokovnjaki poudarjajo, da je plavanje z njim, jahanje in preganjanje z gliserji po zakonu strogo kaznivo vznemirjanje zaščitene živalske vrste.

Zaradi svojih rednih obiskov med kopalci in ribiči je Oliver postal prava lokalna maskota ter eden najbolj prepoznavnih prebivalcev tega morskega območja. Vendar pa se je, kot se pogosto zgodi pri divjih živalih, ki pokažejo zaupanje do ljudi, meja med sprejemljivim in nevarnim hitro zabrisala.

Na številnih posnetkih, ki vsak dan krožijo po družbenih omrežjih, je mogoče videti, kako kopalci delfina jahajo, ga preganjajo s plovili ali se potapljajo neposredno za njim. Zabeleženi so tudi primeri, ko starši svoje otroke spodbujajo, naj plavajo tik ob njem.

Po prvih prizorih igre je javnost pretresel nov videoposnetek, ki se je hitro razširil po spletu. Na njem je prikazana nevarna vožnja z gliserjem, med katero Oliver plava neposredno pod plovilom in tik ob propelerju. Številni ljudje so v komentarjih izrazili veliko zaskrbljenost, da bi lahko delfin zaradi tako neprevidne in preblizu vožnje utrpel hude ali celo smrtonosne poškodbe.

Strokovnjaki svarijo

Delfinom se ne približujte preveč, ne poskušajte plavati z njimi, jih zasledovati ali hraniti. To so osnovna pravila spoštljivega odnosa do divjih živali. Kar ne bi počeli z drugimi divjimi živalmi, ne bi smeli početi niti z delfini, opozarjajo strokovnjaki.

Navadni delfin
Navadni delfin
FOTO: Tilen Genov, društvo Morigenos

Delfini, ki se približujejo ljudem, se ne vedejo običajno. So družabne živali, ki živijo v skupinah in komunicirajo s pripadniki svoje vrste. Takšne živali, kot je Oliver, imenujemo samotni delfini. Iz neznanega razloga so prenehali komunicirati s svojo skupino. Ker jim primanjkuje družbe, se skozi različne faze navajanja na ljudi začnejo približevati človeku in v njem iščejo nadomestilo za družbo, ki jim manjka, poroča Net.hr.

Gre torej za zaskrbljujoč pojav. Takšne živali kažejo zaskrbljujoče vedenje. Ko se začnejo približevati ljudem do te mere, da se jih lahko dotikajo in z njimi plavajo, postanejo nevarne tako zase kot za ljudi. Delfin je velika žival – tehta približno 250 kilogramov in meri skoraj tri metre. V vodi lahko plava s hitrostjo več kot 30 kilometrov na uro. Tudi če nima slabih namenov, lahko tako velika in močna žival človeka nehote poškoduje.

Če ga ljudje obkrožijo, se lahko počuti ujetega in vznemirjenega ter se odzove obrambno. To lahko primerjamo s tropom levov: tudi če je vse sprva mirno, lahko že manjša interakcija sproži spopad. Podobno lahko samotni delfini reagirajo, če jih ljudje obkrožijo, vlečejo za rep ali skušajo plavati z njimi.

Njihov odziv je lahko ugriz, zaradi katerega lahko ljudje utrpijo rane. Delfin lahko tudi trči v človeka, kar lahko povzroči modrice, v številnih primerih pa tudi zlome, zlasti prsnega koša.

Če se navadijo, da jim ljudje dajejo hrano, lahko namerno ali nenamerno napadejo tudi tiste, ki jim hrane ne ponudijo. Hrano začnejo pričakovati in jo skušajo pridobiti skozi stik z ljudmi. Vse to so situacije, ki predstavljajo resno nevarnost, svarijo v Plavem svetu.

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KOMENTARJI3

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medusa
18. 07. 2026 17.39
Dokler ne bo umrl mu ne bodo pomagali.
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0 0
miabi
18. 07. 2026 17.37
Dokler pristojni teh igric ne prepovedo so ogroženi vsi. Delfin zna biti zelo agresiven.
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0 0
VoxP
18. 07. 2026 16.43
če je kaj bolano umsko na tem planetu je zdrav človek
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+7
7 0
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