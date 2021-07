25-letnica skočila z mostu, znak za skok pa je bil namenjen fantu

Viadukt Amaga v bližini Fredonije v Kolumbiji je priljubljeno mesto za ljubitelje ekstremnih športov – dnevno se z mostu tako vrže na desetine ljudi. Tudi 18. julija je približno 100 ljudi želelo doživeti to pustolovščino in na mostu čakalo, da pridejo na vrsto.

25-letna Yecenia Morales Gomez je bila tisti dan približno 90 stranka. S fantom sta skupaj stala na mostu, zanju bi bil to prvi skok z elastiko. Ob vsem navdušenju mlada Mehičanka ni opazila, da vrvi še ni imela privezane okoli gležnjev, ampak so ji jo nataknili le na pas. Ko je njen fant, ki je bil že popolnoma opremljen, dobil znak za skok, je mislila, da je na vrsti ona - in skočila z mostu.

"Očitno je bila zmedena. Signal, da lahko skoči, je dobil njen fant, ki je bil že pritrjen na vrv," je za lokalne medije povedal župan Fredonije Gustavo Guzman. Nekateri očividci in njen fant so takoj tekli na pomoč – toda za mlado ženo je bila vsaka pomoč prepozna. Čeprav je bila že mrtva, jo je njen fant še vedno obupno poskušal oživiti. Na koncu je moral sam poiskati zdravniško pomoč, ker se je poškodoval med hitenjem k ljubljeni osebi, ki se je ponesrečila. Za svoje dekle ni mogel storiti ničesar. Kot so kasneje ugotovili zdravniki, je Yecenia že med padcem doživela srčni zastoj, torej še preden je padla na tla.

Zdaj poteka preiskava, kako je sploh lahko prišlo do usodnega nesporazuma. Pojavljajo se tudi vprašanja, ali je podjetje sploh imelo dovoljenje za ponudbo skokov z elastiko. Brat ponesrečene je tudi kritiziral, da so bili trenerji drugje in so jo pustil samo tik, preden je skočila v smrt.