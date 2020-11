Naveličani šal in norčevanja: avstrijska vas Fucking spreminja ime

Vaščani avstrijske vasi s ponesrečenim imenom Fucking imajo dovolj šal, norčevanja na družbenih omrežjih in turistov, ki se množično fotografirajo ob krajevni tabli – ta je tudi pogosta tarča kraj. Zato so se odločili za spremembo imena vasi, ki se bo po novem letu glasilo Fugging. Nič pa še ni znanega glede morebitnega preimenovanja imen bližnjih zaselkov Oberfucking in Unterfucking.

icon-expand Vasica Fucking leži v Zgornji Avstriji. FOTO: Dreamstime Na severu Avstrije leži majhna vasica, ki šteje le nekaj več kot 100 prebivalcev. A zaradi svojega ponesrečenega imena, ki v angleškem jeziku predstavlja vulgaren izraz za spolni odnos, je postala slavna po vsem svetu – predvsem po rojstvu interneta in družbenih omrežij. Turisti se množično fotografirajo ob imenu vasice, pogoste so kraje krajevnih tabel, ki so očitno postale spominek obiskovalcev. Redno se je vas pojavljala tudi na seznamih najbolj smešnih imen krajev. Poimenovanje vasi Fucking po mnenju strokovnjakov sega v 11. stoletje. In vaščanom, znanim kot Fuckingers, je dokončno prekipelo. S 1. januarjem 2021 bo njihova vasica nosila novo ime: Fugging. To je za nemške medije potrdila tudi Andrea Holzner, županja občine Tarsdorf, v kateri se nahaja vas. Ime Fugging pa naj bi bolje odražalo, kako vaščani izgovarjajo ime vasi. Sedanje ime, Fucking, sega v 11. stoletje. Sama vasica je bila uradno prvič poseljena leta 1070, čeprav nekateri zgodovinski viri kažejo, da je naselbino ustanovil že bavarski plemič Focko v šestem stoletju. Vasica se pojavi tudi na zemljevidu iz leta 1825, na katerem je ime črkovano kot Fuking. Nič pa še ni znanega glede morebitnega preimenovanja imen bližnjih zaselkov Oberfucking in Unterfucking. icon-expand