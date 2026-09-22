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Navigacija jih je zavedla: Škoti ujeti v kolonah pred lastnim domom

22. 09. 2026 14.17 pred 48 minutami 2 min branja 2

Avtor:
D.L.
Škotska

Napačna oznaka na Googlovih zemljevidih, da je ena od glavnih prometnic na Škotskem zaprta, je povzročila pravi kaos v bližnjih vaseh. Ves promet je bil namreč preusmerjen na ozko cesto, kjer se je skoraj nemogoče srečati.

Googlovi zemljevidi so sporočali, da je ena glavnih škotskih prometnic zaprta, čeprav ovir na njej ni bilo.
Googlovi zemljevidi so sporočali, da je ena glavnih škotskih prometnic zaprta, čeprav ovir na njej ni bilo.
FOTO: Shutterstock

Za prebivalci vasic v škotskem okrožju Perthshire, vajenih miru, je nekaj burnih dni. Ozka enopasovna cesta, ki povezuje njihove kraje, je namreč nepričakovano postala glavna prometnica, po kateri se je vila neprekinjena kolona avtomobilov, avtodomov in tudi tovornjakov.

Razlog je napaka na Googlovih zemljevidih, ki so bližnjo regionalno cesto pomotoma označevali za zaprto in promet preusmerjali na stranske poti, poroča BBC.

Težava, ki se je začela v petek, je zdaj rešena, prebivalci pa še niso povsem pomirjeni. Ena od njih, Joanne Boyne, je za BBC pripovedovala, da sicer razume, da so ljudje sledili navodilom navigacije, ne razume pa, zakaj so vozili tako hitro. Cesta je namreč zelo ozka, možnosti za srečevanje skorajda ni, zaradi dreves in grmičevja tik ob njej pa je marsikje tudi nepregledna. In če ponavadi na njej skorajda ne srečaš avtomobila, je zadnji konec tedna zaznamoval izjemno gost promet v obe smeri.

To pa je pomenilo kar nekaj manevriranja, umikanja na polja in tudi vožnje vzvratno, da so se lahko vsi zvrstili.

Boynova je povedala, da so bili vaščani zaskrbljeni, vedeli so namreč, da bi se gasilci, policisti ali reševalci le težko prebili do njih. Številnim, tudi njenim staršem, pa se ni zdelo varno zapuščati doma. "Moji starši, ki živijo ob cesti, od petka niso mogli od doma, niti na sprehod ne, ker je bilo preveč nevarno," je povedala.

Slabih pet kilometrov do njihovega doma ponavadi prevozi v desetih minutah, je povedala, tokrat pa je za pot potrebovala kar 45 minut.


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Google Maps prometni kaos navigacija Škotska Perthshire

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KOMENTARJI2

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Pinokio
22. 09. 2026 15.49
Ma, ne moreš kar slepo zaupati navigaciji. pred odhodom moraš pregledati zemljevid in spletno stran o prometu. Večkrat se zgodi, da moraš navigacijo ignorirati, da prideš normalno na cilj ali pa da se ne vrtiš kje v zanki.
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0 0
Volodimir Z.
22. 09. 2026 15.41
Tako je pri nas v Kortah vsak dan
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-1
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