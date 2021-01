Navijač, ki je med potresom iz stanovanja rešil poster kluba, ganil Hrvaško

Kdo je najbolj strasten navijač nogometnega velikana Liverpool na Hrvaškem? Brez dvoma Bruno Lončarević iz porušene Petrinje. Med silovitim potresom je iz stanovanja rešil zgolj najdragocenejši športni spomin - poster z Liverpoolovim grbom. Njegova zgodba je ganila nogometne navdušence na Hrvaškem in v tujini, ki zbirajo denar za Lončarevića, ta pa skromno pravi, da bo donacije delil tudi s prizadetimi someščani. Hrvaški nogometaši, ki so igrali za Liverpool, pa obljubljajo, da bodo Petrinjčanu uresničili največje sanje in ga odpeljali na Anfield.

