Navijače v Katarju bo spremljalo 15.000 kamer, ki prepoznavajo obraze

Od leta 2010, ko je Katar dobil pravico do gostitve prvenstva, je država porabila več kot 300 milijard dolarjev (malo več kot 300 milijard evrov) za gradnjo nove infrastrukture, ocenjuje Bloomberg . Da bi lahko sprejeli takšno maso ljudi, so med drugim zgradili tudi sedem novih stadionov.

Varnostni nadzorniki bodo uradnikom omogočili načrtovanje dostopa do prostorov in opreme v nujnih primerih. Direktor poveljniškega centra Hamad Al-Mohannadi je pojasnil, da za vsak dogodek obstaja protokol za odziv. "V kolikor ne bo materialne škode in nihče ne bo poškodovan, bomo samo opazovali," je dodal.

"To je nov standard, nov trend v delovanju prizorišč, to je naš prispevek iz Katarja v svet športa. Kar vidite tukaj, je prihodnost delovanja stadionov," je dejal Abdulrahiman.

"Pravzaprav lahko katera koli vrata na stadionu ali pa vsa vrata na stadionu odpremo kar od tu," je pojasnil Abdulrahiman. Prav tako bo imel nadzorni center pod kontrolo tudi vse bližnje podzemne vlake in avtobuse, je dodal. Strokovnjaki s katarske univerze so razvili tudi drone, ki lahko posredujejo ocene števila ljudi na ulicah.

Tehnologijo za prepoznavanje obrazov so sicer na nogometnih tekmah v preteklosti že uporabili. Na finalu Lige prvakov leta 2017 v Cardiffu v Združenem kraljestvu je tehnologija kot možne kriminalce pomotoma označila več kot 2000 ljudi, je poročal BBC.

Norveški vodja varnosti: Svojega telefona nikoli ne bi vzel v Katar

Toda uporaba biometrične tehnologije za spremljanje gledalcev ni edina varnostna skrb, ki je bila izpostavljena v zvezi s prihajajočim svetovnim prvenstvom. Norveška javna radiotelevizija NRK je oktobra poročala, da bodo morali obiskovalci naložiti tudi dve mobilni aplikaciji, ki bi lahko predstavljali tveganje za varovanje osebnih podatkov.

"Moje delo ni, da delim potovalne nasvete, a osebno svojega telefona ne bi nikoli vzel na obisk v Katar," je po pregledu aplikacij dejal vodja varnosti NRK Øyvind Vasaasen.

Vsi, ki bodo med prvenstvom potovali v Katar, bodo morali naložiti dve aplikaciji: Ehteraz in Hayya. Če na kratko povzamemo poročilo norveške nacionalne televizije, je Ehteraz aplikacija za sledenje covida-19, Hayya pa je uradna aplikacija za svetovno prvenstvo, ki se uporablja za spremljanje vstopnic za tekme in dostop do brezplačne podzemne železnice.

Ehteraz med drugim zahteva dostop do več pravic na mobilnih telefonih, kot je dostop do pregleda, brisanja in spreminjanja vse vsebine v telefonu, pa tudi dostop do povezovanja z Wi-Fijem in Bluetoothom, prav tako aplikacija lahko povozi druge aplikacije in telefonu prepreči, da uporablja način mirovanja. Poleg tega aplikacija Ehteraz, ki si jo morajo naložiti vsi, starejši od 18 let, zahteva številne druge dostope, kot so pregled vaše točne lokacije, možnost neposrednega klica in onemogočanje zaklepanja zaslona, poroča NRK.