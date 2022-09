Marš navijačev Dinama po milanskih ulicah z iztegnjeno desnico

Javnost je pretresel posnetek, na katerem skrajni navijači zagrebškega Dinama korakajo po milanskih ulicah in izvajajo nacistične pozdrave. Dogodek je obsodilo več politikov in različnih združenj. "To ni nevarnost samo za Jude, ampak za celotno sodobno družbo," so opozorili v organizaciji Stop Antisemitism.

Na posnetku vidimo, kako na stotine navijačev zagrebškega nogometnega kluba Dinamo, pred tekmo z Milanom, koraka po milanskih ulicah in izvaja nacistične pozdrave.

"Vsem osebam, ki so sodelovale v tem grozljivem pohodu, se ne sme dovoliti vstopa na nogometni stadion. Tovrstno obnašanje ne predstavlja nevarnosti samo za Jude, ampak za celotno sodobno družbo," so se na dogodek odzvali v organizaciji Stop Antisemitism. S tem se strinjajo tudi v Evropskem judovskem kongresu. "Absolutno odvratno. Navijači zagrebškega Dinama nacistično pozdravljajo na ulicah Milana. Nogometni svet se mora osvoboditi fašistov in nosilcev sovraštva – sovraštva, ki se z nogometnih igrišč širi na trge," so zapisali. Dogodek je obsodil tudi izraelski veleposlanik na Hrvaškem Ilan Mor. "To je popolnoma v nasprotju z osnovnimi vrednotami nogometa! Grozno in popolnoma nesprejemljivo," je zapisal na družbenem omrežju. Uprava Dinama se na incident ni odzvala, prav tako niti UEFA, poroča Balkan Insight. Incident se je namreč zgodil v sklopu Lige prvakov. V tekmi, ki je potekala v četrtek, je Dinamo proti Milanu izgubil s 3:0. Ni bil izoliran dogodek Navijači Dinama naj bi bili v Milanu krivi še za več neprijetnih incidentov. Vandalizirali so tudi stojnico s sendviči in nadlegovali tamkajšnjega delavca. Na posnetku vidimo, kako več deset moških s palicami udarja po stojnici, v ozadju pa slišimo delavca, ki vpije "Prosim, nehajte". Tudi Italijanski mediji so poročali o številnih drugih incidentih in spopadih med obema navijaškima skupinama, med drugim tudi o tem, da je bil pred tekmo zaboden navijač Dinama. Nacistično pozdravljali tudi navijači Eintrach Frankfurta V torek so navijači Eintrach Frankfurta med tekmo proti francoskemu Marseillu prav tako nacistično pozdravljali, poroča Balkan Insight. Na ta incident se je UEFA odzvala in proti frankfurtskemu klubu vložila disciplinske tožbe. Obtožili so jih štirih prekrškov, vključno z "rasističnim vedenjem". Kasneje so dogodek obsodili tudi iz uprave kluba Eintracht Frankfurt. PREBERI ŠE Navijači napadli policijo, ta se je branila tudi s strelnim orožjem Sovražni govor na navijaških stadionih sicer ni redek pojav. Nogometni stadioni namreč večkrat postanejo prizorišča političnih ali nacionalističnih skupin oz. prostor, kjer lahko promovirajo skrajne ideje.