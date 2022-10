Navijači srbske policiste napadli s palicami, policisti odgovarjajo z racijo

Napadi na policiste, ki so za varnost skrbeli na beograjski paradi ponosa, so se zgodili 17. septembra.

Na paradi ponosa, ki je v Beogradu potekala od 12. do 18. septembra, so navijači napadli policiste, ki so na zborovanju skrbeli za varnosti. Može v modrem naj bi napadli z lopatami in palicami ter vanje metali različne predmete. Navijači naj bi policiste napadli na več lokacijah. Skupaj bodo aretirali 20 posameznikov, ki bodo privedeni na zaslišanje.