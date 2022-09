Čakanje na poklon: prinesite hrano, doma naj ostanejo rože in oprema za kampiranje

V sredo popoldne bo novi kralj Karel III. vodil procesijo, v kateri bodo krsto Elizabete II. prepeljali iz Buckinghamske palače v Westminster Hall, kjer je sedež britanskega parlamenta. Nadškof Canterburyja Justin Welby bo vodil kratko slovesnost po prihodu krste na kraj, kjer bo počivala do pogreba. Javnost se ji bo tam lahko poklonila od srede do ponedeljka. Nazadnje je tam leta 2002 pred pogrebom počivala Kraljica mati, ko je njeno krsto obiskalo 200.000 ljudi.

Oblasti so objavile podrobnosti o tem, na kakšen način se lahko ljudje udeležijo poklona. Kot so sporočili, pričakujejo, da bodo morda morali čakajoči na poklon v vrsti čakati več ur ali celo čez noč. Pri tem, kot opozarjajo, med čakanjem ne bodo imeli veliko priložnosti za sedenje. Zato jim svetujejo, da s seboj prinesejo hrano in da se primerno in dostojno oblečejo. Prepovedana so oblačila z žaljivimi ali političnimi slogani. Prav tako naj obiskovalci pričakujejo zamude javnega prevoza in zapore cest v okolici.