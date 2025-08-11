Hrvate skrbi zalet Grčije: zvabljajo njihove zapravljive navtične goste

Navtični gostje so vedno veljali za tiste, ki široko razpirajo denarnice. Najemali so prestižna plovila, posadko, se mastili z najboljšimi ribami, raki in školjkami. Naši južni sosedje so si zaradi njih meli roke, letošnja sezona pa je prinesla opozorilne znake. Število nočitev sicer ni upadlo, so pa zabeležili manj prihodov. Številne njihove stalne goste je k sebi že zvabila Grčija, ki vneto gradi nove prestižne marine in posodablja svojo floto plovil za najem.

Turistična sezona je na vrhuncu, nekatera podjetja v Istri, ki se ukvarjajo z navtičnim čarterjem, torej najemom plovil ali storitev, tarnajo nad velikim upadom prometa, celo za tretjino, je poročala hrvaška javna radiotelevizija.

Kljub predstavam dela javnosti in medijev o padcu prihodkov v posameznih marinah so rezultati pri navtičnem čarterju nad pričakovanji, medtem zatrjuje predsednik združenja marin pri Hrvaški gospodarski zbornici Sean Lisjak. "Priznati moram, da smo presenečeni, saj smo pri nočitvah celo boljši," je dejal v pogovoru za HRT. Navedel je, da so lani zabeležili 302.000 prihodov in 1,8 milijona nočitev, letos je število prihodov sicer nekoliko nižje, vendar pa je po njegovih besedah naraslo število nočitev navtičnih gostov.

Grčija diha za ovratnik

Po težkih letih korone si je opomogla tudi njihova konkurenca - Grčija, Španija, Turčija. Sogovornik pravi, da je Grčija naredila velik korak pri sofinanciranju nakupa novih plovil, s katerimi zamenjujejo stara. Imajo tudi informacije, da se tam gradi več velikih prestižnih marin: "Moramo biti pozorni nanje in najti način, kako se spopasti s tem," poudarja Lisjak.

Na Hrvaškem imajo okoli 5000 čarterskih plovil. Je to vseeno preveč? Pojavljajo se predlogi, da bi bilo treba omejiti število plovil za najem, uvesti kvote, kategorizirati podjetja, ki se ukvarjajo s tem. Lisjak pravi, da se je tukaj zgodila enaka stvar kot pri apartmajih. Leta 2015 je bilo v floti 2500 plovil, desetletje kasneje jih je torej skoraj še enkrat toliko.

"Ali je to preveč ali ne, bo povedalo tržišče samo. Trenutno je videti, da je, saj se odpirajo naši konkurenčni trgi, ki so vseeno zvabili tudi del naših stalnih gostov," je potrdil, da številni zdaj odhajajo v Grčijo ali Španijo.

Kot pravi, so ta tržišča naredila velik razkorak v ceni, priznava, da so ugodnejša. Prepričan je, da se proti temu lahko borijo samo z dvigom kakovosti. Vendar pa izpostavlja, da so marine še najmanjši problem. Zatrjuje, da so marine cene dvignile le v skladu s potrebami, podražitvami, inflacijo in ohranjanjem standarda svojih zaposlenih. "Največji problem so vtisi gostov, ki iz marine odplujejo na nek osamljen kraj, nato pa jih tam olupijo, in to z nekakovostno hrano in ravnjo gostinskih storitev," se jezi.

Ali navtični gostje še zapravijo toliko kot nekoč?

Za navtične goste je sicer vedno veljalo, da jim ni težko seči v denarnico. Ali še vedno zapravljajo ali so se začeli tudi oni vse več zadrževati na čolnih, jahtah, jadrnicah? Lisjak pravi, da vsaki dve leti dobijo konkretne podatke o potrošnji navtičnih gostov, tudi letos jih bodo.