Svetli način
Tujina

Hrvate skrbi zalet Grčije: zvabljajo njihove zapravljive navtične goste

Pula, 11. 08. 2025 08.51 | Posodobljeno pred 46 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
T.H.
Komentarji
38

Navtični gostje so vedno veljali za tiste, ki široko razpirajo denarnice. Najemali so prestižna plovila, posadko, se mastili z najboljšimi ribami, raki in školjkami. Naši južni sosedje so si zaradi njih meli roke, letošnja sezona pa je prinesla opozorilne znake. Število nočitev sicer ni upadlo, so pa zabeležili manj prihodov. Številne njihove stalne goste je k sebi že zvabila Grčija, ki vneto gradi nove prestižne marine in posodablja svojo floto plovil za najem.

Turistična sezona je na vrhuncu, nekatera podjetja v Istri, ki se ukvarjajo z navtičnim čarterjem, torej najemom plovil ali storitev, tarnajo nad velikim upadom prometa, celo za tretjino, je poročala hrvaška javna radiotelevizija.

Navtični turizem
Navtični turizem FOTO: Shutterstock

Kljub predstavam dela javnosti in medijev o padcu prihodkov v posameznih marinah so rezultati pri navtičnem čarterju nad pričakovanji, medtem zatrjuje predsednik združenja marin pri Hrvaški gospodarski zbornici Sean Lisjak. "Priznati moram, da smo presenečeni, saj smo pri nočitvah celo boljši," je dejal v pogovoru za HRT. Navedel je, da so lani zabeležili 302.000 prihodov in 1,8 milijona nočitev, letos je število prihodov sicer nekoliko nižje, vendar pa je po njegovih besedah naraslo število nočitev navtičnih gostov.

Grčija diha za ovratnik

Po težkih letih korone si je opomogla tudi njihova konkurenca - Grčija, Španija, Turčija. Sogovornik pravi, da je Grčija naredila velik korak pri sofinanciranju nakupa novih plovil, s katerimi zamenjujejo stara. Imajo tudi informacije, da se tam gradi več velikih prestižnih marin: "Moramo biti pozorni nanje in najti način, kako se spopasti s tem," poudarja Lisjak.

Navtični turizem
Navtični turizem FOTO: Shutterstock

Na Hrvaškem imajo okoli 5000 čarterskih plovil. Je to vseeno preveč? Pojavljajo se predlogi, da bi bilo treba omejiti število plovil za najem, uvesti kvote, kategorizirati podjetja, ki se ukvarjajo s tem. Lisjak pravi, da se je tukaj zgodila enaka stvar kot pri apartmajih. Leta 2015 je bilo v floti 2500 plovil, desetletje kasneje jih je torej skoraj še enkrat toliko.

Preberi še Jahte, jadrnice, čolni – Hrvaška jih ima za najem največ na svetu

"Ali je to preveč ali ne, bo povedalo tržišče samo. Trenutno je videti, da je, saj se odpirajo naši konkurenčni trgi, ki so vseeno zvabili tudi del naših stalnih gostov," je potrdil, da številni zdaj odhajajo v Grčijo ali Španijo.

Navtični turizem
Navtični turizem FOTO: Shutterstock

Kot pravi, so ta tržišča naredila velik razkorak v ceni, priznava, da so ugodnejša. Prepričan je, da se proti temu lahko borijo samo z dvigom kakovosti. Vendar pa izpostavlja, da so marine še najmanjši problem. Zatrjuje, da so marine cene dvignile le v skladu s potrebami, podražitvami, inflacijo in ohranjanjem standarda svojih zaposlenih. "Največji problem so vtisi gostov, ki iz marine odplujejo na nek osamljen kraj, nato pa jih tam olupijo, in to z nekakovostno hrano in ravnjo gostinskih storitev," se jezi.

Ali navtični gostje še zapravijo toliko kot nekoč?

Za navtične goste je sicer vedno veljalo, da jim ni težko seči v denarnico. Ali še vedno zapravljajo ali so se začeli tudi oni vse več zadrževati na čolnih, jahtah, jadrnicah? Lisjak pravi, da vsaki dve leti dobijo konkretne podatke o potrošnji navtičnih gostov, tudi letos jih bodo.

Preberi še 33.000 evrov na teden le kaplja v (Jadransko) morje, navtični turizem je v zaletu

"Takrat bomo vedeli, pri čem smo. Zadnji podatki so govorili, da je šlo pri navtičnih in čarterskih gostih za približno od 250 do 280 evrov porabe na dan. Letos res opažamo, da posamezniki, ki imajo lastna plovila, manjkrat izplujejo. Lahko sklepamo, da tudi malo varčujejo in ne porabijo toliko kot nekoč," je zaključil Lisjak.

navtika čarter navtični najem plovil hrvaška grčija
Naslednji članek

Obsežen požar v Dalmaciji: uničena ena hiša, več oseb evakuirali

KOMENTARJI (38)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ici
11. 08. 2025 09.35
-1
Druga najpomembnejša info dneva je hrvaško gospodarstvo? Res ne razumem čemu to počnete. A je Hrvaška, politično ali gospodsrsko ali ozemljsko ali vse troje skupaj, del Slovenije? Redno prebiram tudi balkanske medije, pa nikoli ne zasledim niti besedice o Sloveniji. Kako to?
ODGOVORI
0 1
dujedrag
11. 08. 2025 09.37
ne del slovenije, obratno, he he he
ODGOVORI
0 0
marjanovic.drazen
11. 08. 2025 09.35
+2
Nobenega nic ne skrbi samo slovence
ODGOVORI
2 0
dujedrag
11. 08. 2025 09.37
hehe, yep
ODGOVORI
0 0
StayALive
11. 08. 2025 09.35
+1
Skrbi me kučanistična varda z kokardami in orožjem v rokah. Tolpa post komunističnih rdečih kmerov v Sloveniji. Slovenci oborožite se !
ODGOVORI
2 1
MucaNeGrize
11. 08. 2025 09.34
v bistvu škoda da je tako ...10 - 15 let nazaj in še bolj nazaj je bilo na Jadranu/ hr / top za jadranje...( večina navtičnega turizma so bile jadrnice) ...včasih si se sidral v " skritem " zalivu sam...mogoče včasih še barka ali dve....sedaj jih je po " 50." ...vse pijano in zdivjano...več kot pol se jih vozaka na motor ker ne znajo jadra niti dvigniti kaj šele jadrati...Škoda...mi smo svoje lepe čase miru z vetrom v jadrih in mirno romantično noč v mirnem zalivcku preživeli...in tega ne bo na Jadranu nikoli več...Za primerjavo bom dal še Piran...vem da se jih veliko ne more spomniti kako je bilo...vendar je bil Piran idilično mestece do 1990 in nazaj...danes je to kaos brez duše z gnečo...itd
ODGOVORI
0 0
tincoop
11. 08. 2025 09.31
+4
Ne moreš bit tak bogat, da ti je vseeno, ko te nekdo tako obere kot hrvat.
ODGOVORI
5 1
Uporabnik1921539
11. 08. 2025 09.28
-6
hrvaska ima obalo,kot je ni nikjer.Del navtike gre lahko po carter v Gr a bo z vecjimi barkami priplul nazaj.
ODGOVORI
2 8
StayALive
11. 08. 2025 09.31
-1
Najlepši del Hrvaške je Savudrijska vala pri Kopru.Skorajda do Trsta no. Samo še meje z italijo(mimogrede po telebajsi domovini Slovencev) se pa ne upajo prestopiti.
ODGOVORI
2 3
suleol
11. 08. 2025 09.34
no lepa je da je ni pa nikjer drugje pa ocitno dle od hr bil nisi zal se ne strinjam
ODGOVORI
0 0
Patriot79
11. 08. 2025 09.37
To ti misleš - moraš malce iti v svet in boš videl, da obstaja še kaj drugega kot Jadran.
ODGOVORI
0 0
server
11. 08. 2025 09.27
+2
Turisti pač ne hodijo vedno na eno in isto obalo. Lani Hrvaška, letos Grčija, nato...
ODGOVORI
2 0
StayALive
11. 08. 2025 09.25
+1
Kaj mene briga kaj skrbi Rvate. Mene skrbi da Donćići do danes no plačal 6o miljonov evrov davka, ter da danes pernati nategun in njegova klika še danes meni in Sloveniji dela škodo.
ODGOVORI
4 3
StayALive
11. 08. 2025 09.27
+2
Prav tako me krbi, da Musar ni prinesel keša iz davčne oaze, Musar hara z Darkotom po Luksemburgu, vsi tajkuni po davčih oazah z alkoholnimi mešanicami v rokah.
ODGOVORI
4 2
dujedrag
11. 08. 2025 09.27
-1
bo pa manj za socialce, jbg... donke rabi novi avto....
ODGOVORI
1 2
Glavni_Baja
11. 08. 2025 09.28
-2
te bo še marsikaj zaskrbelo 😁
ODGOVORI
1 3
suleol
11. 08. 2025 09.35
+1
oni nas ucijo kako treba
ODGOVORI
1 0
Delavec_Slo
11. 08. 2025 09.25
+6
Bravo samo stran od hrvatov!
ODGOVORI
8 2
Uporabnik-1442225
11. 08. 2025 09.21
+7
ja Grki se zavedajo da je turist turist
ODGOVORI
8 1
kiropraktik
11. 08. 2025 09.21
+10
Grčija:Hrvaška 10: 0 Tako cene kot storitve! Tudi, če greš z letalom se izplača!
ODGOVORI
10 0
suleol
11. 08. 2025 09.37
srinkam ze dve leti hodimo v grcijo, prijazni ljudje, vabijo, lepe urejene plaze, ceno lezalnika izkoristis kot konzumacijo za pijaco na plazi, hrana ugodna, razni lidli ista cena kot pri nas
ODGOVORI
0 0
klop12
11. 08. 2025 09.18
+10
Skrbi? haha, npr že to, da je 15 let nazaj bil privez na Visu že 40-60 eurov, isto leto na Sanoriniju 1.8 eura. Ja 1.8, tako da si iskal drobiž
ODGOVORI
10 0
extradeluxe
11. 08. 2025 09.13
+8
če bi bla grčija kjer je hrvaška. in hrvaška v grčiji bi že zdavnaj šli v bankrot
ODGOVORI
9 1
dujedrag
11. 08. 2025 09.15
-7
Kaj pa če SLO kjer je Makedonija? he he he
ODGOVORI
0 7
Glavni_Baja
11. 08. 2025 09.26
nidje veze, @duje
ODGOVORI
0 0
suleol
11. 08. 2025 09.38
ce neb tito dal cel jadran hrvqtom bi blo dons 1000let za nami
ODGOVORI
0 0
Bolfenk2
11. 08. 2025 09.12
+3
Čudovita novica, da se bo čarter flota premaknila v Grčijo. Spet bo manj gužve na morju, v zalivih bomo lahko sami na sidru, propadli bodo koncesijonarji in ne bo več obveznih plačljivih boj za privez na sidriščih, več prostora bo v marinah in posledično nižje cene... Čudovito za vse lastnike plovil, Jadran bo spet tak, kot je bil nekoč.
ODGOVORI
7 4
wsharky
11. 08. 2025 09.10
+4
raje se pražim v Portorožu, kot pa da bi užival in se hladil pod borovci na Hrvaškem
ODGOVORI
9 5
Deathstar
11. 08. 2025 09.24
-4
...in kopaš v gnojnici....
ODGOVORI
2 6
Rožice so zacvetele
11. 08. 2025 09.38
+1
Deathstar, v SLO imamo urejeno kanalizacijo že desetletja, v CRO je nimajo, cevi so speljane 100m v morje, ob plimi pa klobase priplavajo nazaj na obalo. Slovensko morje, je napram hrvaškemu, zeloooo čisto.
ODGOVORI
1 0
SAKOSAKO
11. 08. 2025 09.10
+6
Naj se Hrvati malo zamislijo! Do sedaj je šlo, enkrat se pa mora zaustaviti!!!
ODGOVORI
7 1
Artechh
11. 08. 2025 09.06
+7
Edina prednost ki jo ima Hrvaška je blizu da se da z avtom it in s sabo vso kramo vlect. Drugače je vse staro in umazano. Tudi morje je povprečno, se ne more primerjati z Grčijo, kaj šele kakšnim eksotičnim
ODGOVORI
9 2
dujedrag
11. 08. 2025 09.09
-4
popij eno cockto, da se malo umiriš
ODGOVORI
2 6
Burtonnn
11. 08. 2025 09.04
+2
In kaj to 24ur skrbi?
ODGOVORI
4 2
Magadaskar
11. 08. 2025 09.03
+4
Jst sm zdaj na Hrvaškem in je vse zasedeno
ODGOVORI
4 0
Artechh
11. 08. 2025 09.09
+3
In kje si? V kakšnem velikem popularnem kampu? Ja mogoče tam.je...
ODGOVORI
4 1
