Iran Zaghari-Ratcliffovo končno izpustil, a prihodnji teden mora znova na sodišče

Danes so ji odstranili sledilno napravo na gležnju. Britanski zunanji minister je po poročanju BBC dejal, da ji mora biti omogočena vrnitev v Veliko Britanijo. "Pozdravljamo odstranitev sledilne naprave okoli gležnja, a Iran še vedno povzroča njen in njeni družini veliko trpljenja," je dejal Dominic Raab . Na Otoku živita tudi njen mož in šestletna hčerka, ki "odšteva dneve, ko bo lahko znova videla svojo mamo". Nazaninin mož je za BBC dejal, da je Nazanin danes odšla na obisk k babici ter da je "odločena, da bo uživala v popoldnevu".

Zaghari-Ratcliffovo so leta 2016 aretirali v Iranu, kamor je s hčerko odpotovala na obisk k staršem. Zaradi vohunjenja in drugih kaznivih dejanj so jo obsodili na petletno zaporno kazen. Med drugim so ji očitali sodelovanje v prizadevanjih za strmoglavljenje iranske vlade. Sama je obtožbe zanikala in pojasnjevala, da je želela le obiskati starše. Njena hčerka se je leta 2019 vrnila v Veliko Britanijo k očetu.

Obtožbe domnevnega vohunjenja je Zaghari-Ratcliffova vseskozi zavračala, njen primer in posledična zaporna kazen sta zaostrila odnose med Londonom in Teheranom. Tedanji britanski zunanji minister Jeremy Hunt je ravnanje Irana označil za nehumano.