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Naziv najlepše italijanske plaže pripadel Pollici

Rim, 08. 06. 2026 20.43 pred 17 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
STA N.L.
Pollica v južni provinci Salerno

Pollica v južni provinci Salerno je bila razglašena za najlepšo italijansko plažo to poletje. Na seznamu najlepših obmorskih krajev sta se po novem potovalnemu vodniku Il Mare piu bello znašla tudi Baunei na Sardiniji in Otranto v Apuliji. Med kraji, ki so si prislužila najvišjo oceno za trajnostni turizem, jih je največ na Sardiniji.

Prestižni naziv kraljice plaž za poletje 2026 si je prislužila Pollica, ki se ponaša s kristalno čisto vodo, slovi pa tudi kot okolju prijazna destinacija.

Skupaj 20 obmorskih krajev in deset takih, ki ležijo ob jezerih, je po poročanju italijanskih medijev prejelo najvišjo oceno za trajnostni turizem. Dobitnike priznanj Cinque Vele, kar pomeni Pet jader, so predstavili prejšnji teden v Benetkah med Beneškim tednom podnebja in ob svetovnem dnevu okolja 5. junija.

Na drugo oziroma tretje mesto sta se uvrstila obmorska kraja Baunei na Sardiniji in Otranto v Apuliji. Sardinija je pri samem vrhu s šestimi nagrajenimi obalnimi mesti, ki so si prislužila Pet jader, sledita Apulija s petimi in Toskana s štirimi.

Molveno v Trentinu na Južnem Tirolskem je zasedlo prvo mesto med jezerskimi območji.

Baunei na Sardiniji
Baunei na Sardiniji
FOTO: Shutterstock

Po besedah organizatorjev s priznanjem Pet jader nagrajujejo destinacije, ki dajejo prednost trajnostnemu turizmu, hkrati pa se prilagajajo učinkom podnebnih sprememb. Merila vključujejo kakovost okolja, varstvo narave, mobilnost in ponudbo za počitnice z učinkovito rabo virov.

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