Naziv najlepše italijanske plaže pripadel Pollici

Prestižni naziv kraljice plaž za poletje 2026 si je prislužila Pollica, ki se ponaša s kristalno čisto vodo, slovi pa tudi kot okolju prijazna destinacija.

Skupaj 20 obmorskih krajev in deset takih, ki ležijo ob jezerih, je po poročanju italijanskih medijev prejelo najvišjo oceno za trajnostni turizem. Dobitnike priznanj Cinque Vele, kar pomeni Pet jader, so predstavili prejšnji teden v Benetkah med Beneškim tednom podnebja in ob svetovnem dnevu okolja 5. junija.

Na drugo oziroma tretje mesto sta se uvrstila obmorska kraja Baunei na Sardiniji in Otranto v Apuliji. Sardinija je pri samem vrhu s šestimi nagrajenimi obalnimi mesti, ki so si prislužila Pet jader, sledita Apulija s petimi in Toskana s štirimi.

Molveno v Trentinu na Južnem Tirolskem je zasedlo prvo mesto med jezerskimi območji.