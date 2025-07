Netanjahu ni zadovoljen, pričakoval je bolj zmagoslaven sprejem

Pred srečanjem, ki se ga je udeležil tudi podpredsednik ZDA JD Vance, je Donald Trump dejal, da si tako on kot Netanjahu želita dogovor o prekinitvi ognja v Gazi, po njegovem mnenju pa si ga želi tudi palestinsko islamistično gibanje Hamas.

Pred tem je v Belo hišo prispela delegacija iz Katarja, ki se je več ur pogovarjala z visokimi uradniki, je poročal ameriški medij Axios. Katar je poleg ZDA in Egipta posrednik med Izraelom in Hamasom.

Trumpov odposlanec za Bližnji vzhod Steve Witkoff je dejal, da ameriška vlada upa na dogovor o vzpostavitvi 60-dnevne prekinitve ognja do konca tedna. V pogajanjih med stranema naj bi bilo odprto le še eno vprašanje.

Vendar pa je časnik Times of Israel ponoči citiral poročilo arabskih medijev, da je zadnji krog pogajanj v katarski prestolnici Doha privedel do minimalnega napredka in Witkoff naj bi preložil načrtovano potovanje v Doho.

Televizija NBC je medtem poročala, da Benjamin Netanjahu ni preveč zadovoljen z obiskom pri Trumpu, saj naj bi pričakoval bolj zmagoslaven sprejem, potem ko mu je Trump pomagal bombardirati Iran.

V ponedeljek se voditelja nista dogovorila o ničemer, v kongresu je Netanjahu dobil splošne izraze podpore republikancev, o drugem srečanju s Trumpom v torek pa do večera ni bilo znanih podrobnosti.