'Ne bi me šokiralo, če bi se Antikrist sprehajal med nami'

Vance, ki je v katoliško vero prestopil v odrasli dobi, je o teh temah razmišljal v nedavnem pogovoru v podkastu z Bryceom Crawfordom , ameriškim krščanskim podkasterjem, piše BBC.

V krščanstvu se izraz konec časov nanaša na teorije o tem, kaj se bo zgodilo ob koncu sveta, številne cerkve namreč verjamejo, da ima Bog božanski načrt za konec vsega. Antikrist pa je razumljen kot Božji sovražnik, ki se pojavi v zadnjem obdobju obstoja sveta in ga prevzame.

JD Vance je v krščanskem podkastu predstavil svoje verske poglede, še najbolj pa je presenetila izjava, da ga ne bi "šokiralo, če bi se Antikrist sprehajal med nami". Poleg tega je omenjal konec časov.

"Ali mislim, da živimo v času konca? Ne vem," je dejal. "In mislim, da zame z duhovnega vidika verjetno ni dobro, da se preveč osredotočam na to, saj obstajajo stvari, ki jih moraš početi."

"Moram biti dober do svoje žene. Moram biti dober do svojih otrok. Biti moram kar najboljši voditelj, kar sem lahko, za Združene države Amerike," je poudaril. Ob tem je dodal, da ga "ne bi šokiralo, če bi Antikrist hodil med nami".

Vendar je znova poudaril, da je trenutno osredotočen predvsem na svojo vlogo podpredsednika. "Poskušam se osredotočiti na to, da bi zdaj opravil čim več Božjega dela," je pojasnil.

Na njegove izjave se je odzval Rod Dreher, konservativni pisatelj in Vanceov dobri prijatelj ter dejal, da je to, o čemer podpredsednik govori, v krščanstvu pravzaprav zelo, zelo razširjeno prepričanje. Dodal je, da je njegov prijatelj zgolj razmišljal o tem, da se zdi, da svet zaradi hitrega razvoja umetne inteligence in nenehnih konfliktov postaja "nor".

Dreher, ki je bil navzoč, ko je Vance prestopil v Katoliško cerkev, je povedal, da je podobne komentarje v času svojega predsedovanja ZDA izrekel tudi Ronald Reagan in da so njegovi volivci to razumeli kot nekaj povsem normalnega.

Vance je h katolištvu prestopil leta 2019, ko je bil star nekaj več kot 30 let. Povedal je, da so ga pri Katoliški cerkvi nagovorile njene vrednote, povezane z družino in družbo, pa tudi njegova konservativna politična prepričanja. Odkar je postal podpredsednik, se je občasno zapletel v nesoglasja s papežem Frančiškom, med drugim zaradi politike administracije predsednika Donalda Trumpa.