Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

'Ne bi me šokiralo, če bi se Antikrist sprehajal med nami'

Washington, 03. 09. 2026 15.41 pred 26 minutami 2 min branja 2

Avtor:
N.V.
JD Vance

Ameriški podpredsednik JD Vance je v nedavnem podkastu spregovoril o "Antikristu" in dejal, da ne bi bilo "šokantno, če bi se ta sprehajal med nami". Ugibal je tudi, ali se morda bliža "konec časov" in kaj bo ta prinesel. Mnogi njegove izjave označujejo za šokantne, nekateri pa pravijo, da "večina Američanov, ki voli republikance, v to že tako ali tako verjame".

JD Vance je v krščanskem podkastu predstavil svoje verske poglede, še najbolj pa je presenetila izjava, da ga ne bi "šokiralo, če bi se Antikrist sprehajal med nami". Poleg tega je omenjal konec časov.

V krščanstvu se izraz konec časov nanaša na teorije o tem, kaj se bo zgodilo ob koncu sveta, številne cerkve namreč verjamejo, da ima Bog božanski načrt za konec vsega. Antikrist pa je razumljen kot Božji sovražnik, ki se pojavi v zadnjem obdobju obstoja sveta in ga prevzame.

Vance, ki je v katoliško vero prestopil v odrasli dobi, je o teh temah razmišljal v nedavnem pogovoru v podkastu z Bryceom Crawfordom, ameriškim krščanskim podkasterjem, piše BBC.

JD Vance
JD Vance
FOTO: AP

"Ali mislim, da živimo v času konca? Ne vem," je dejal. "In mislim, da zame z duhovnega vidika verjetno ni dobro, da se preveč osredotočam na to, saj obstajajo stvari, ki jih moraš početi."

"Moram biti dober do svoje žene. Moram biti dober do svojih otrok. Biti moram kar najboljši voditelj, kar sem lahko, za Združene države Amerike," je poudaril. Ob tem je dodal, da ga "ne bi šokiralo, če bi Antikrist hodil med nami".

Vendar je znova poudaril, da je trenutno osredotočen predvsem na svojo vlogo podpredsednika. "Poskušam se osredotočiti na to, da bi zdaj opravil čim več Božjega dela," je pojasnil.

Na njegove izjave se je odzval Rod Dreher, konservativni pisatelj in Vanceov dobri prijatelj ter dejal, da je to, o čemer podpredsednik govori, v krščanstvu pravzaprav zelo, zelo razširjeno prepričanje. Dodal je, da je njegov prijatelj zgolj razmišljal o tem, da se zdi, da svet zaradi hitrega razvoja umetne inteligence in nenehnih konfliktov postaja "nor".

Dreher, ki je bil navzoč, ko je Vance prestopil v Katoliško cerkev, je povedal, da je podobne komentarje v času svojega predsedovanja ZDA izrekel tudi Ronald Reagan in da so njegovi volivci to razumeli kot nekaj povsem normalnega.

Vance je h katolištvu prestopil leta 2019, ko je bil star nekaj več kot 30 let. Povedal je, da so ga pri Katoliški cerkvi nagovorile njene vrednote, povezane z družino in družbo, pa tudi njegova konservativna politična prepričanja. Odkar je postal podpredsednik, se je občasno zapletel v nesoglasja s papežem Frančiškom, med drugim zaradi politike administracije predsednika Donalda Trumpa.

jd vance antikrist vera krščanstvo

Vučić postaja podkaster: 'O politiki ne bom govoril'

24ur.com Ko Trump piše zgodovino: sebe okronal za najboljšega
24ur.com Družbena omrežja preplavila fraza: Donald Trump je mrtev
24ur.com 'Med predsedniki mi je najbližje Josip Broz Tito'
24ur.com 'To je poraz svetopisemskih razsežnosti': kdo je kriv za padec demokratov?
24ur.com Republikanci o Trumpu: Če želimo začeti zmagovati, potrebujemo nekoga drugega
Vizita.si Želi Jeff Bezos kljubovati smrti?
24ur.com Robert De Niro o Donaldu Trumpu: Z ustrahovalcem se je treba soočiti
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mio56
03. 09. 2026 16.33
tega si je pa zupnik kr konkretno sposojal kot kaze....
Odgovori
+1
1 0
Sirhakel77
03. 09. 2026 16.31
Če prav vem je po svetopisemskem pogledu in besedah apostola Janeza antikrist vsak ki nasprotuje krščanski resnici... Torej smo antikristi bolj ali manj skoraj vsi.. Pa da ne bo pomote, nimam nič proti temu kar naj bi osnovno poslanstvo cerkve bilo.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Nekoč je bil eden od otrok na koloniji, danes se je vrnil s posebno gesto
Ena podrobnost pove, ali ste izbrali pravi model čevlja za vašega otroka
Ena podrobnost pove, ali ste izbrali pravi model čevlja za vašega otroka
Christina Aguilera pokazala, kako je zrasla njena 12-letna hčerka
Christina Aguilera pokazala, kako je zrasla njena 12-letna hčerka
Ima tri otroke in ugotovil je nekaj, kar bi morali slišati vsi starši
Ima tri otroke in ugotovil je nekaj, kar bi morali slišati vsi starši
zadovoljna
Portal
Od frizerja je prišla neprepoznavna: zaradi poroke se je odločila za veliko spremembo
Težko je odvrniti pogled od nje: v tej obleki je zasijala v Benetkah
Težko je odvrniti pogled od nje: v tej obleki je zasijala v Benetkah
Balerinke, ki jih bomo letošnjo jesen nosile vse
Balerinke, ki jih bomo letošnjo jesen nosile vse
Mnogi ga pijejo vsak dan, njegovi učinki na kožo pa presenečajo
Mnogi ga pijejo vsak dan, njegovi učinki na kožo pa presenečajo
vizita
Portal
Najslabše meso za krvni tlak ni svinjina: ta mesni izdelek je veliko večji problem
Dovolj ur spanja ne pomeni nujno kakovostnega spanca
Dovolj ur spanja ne pomeni nujno kakovostnega spanca
Sočne breskve: Odlična izbira za boljšo prebavo in manj kilogramov
Sočne breskve: Odlična izbira za boljšo prebavo in manj kilogramov
Zakaj so otroci v prvih tednih šole tako pogosto bolni?
Zakaj so otroci v prvih tednih šole tako pogosto bolni?
cekin
Portal
Kaj vedo, česar drugi ne? Država je premaknila za 72 milijard evrov zlata
Odštevamo do plače: kaj lahko skuhate za 20 evrov in koliko dni boste jedli?
Odštevamo do plače: kaj lahko skuhate za 20 evrov in koliko dni boste jedli?
Zasluži 3.400 evrov na mesec, a razmišlja o odpovedi: sinova risba ga je pretresla
Zasluži 3.400 evrov na mesec, a razmišlja o odpovedi: sinova risba ga je pretresla
Ste tudi vi med njimi? Vedno več ljudi v hotelski sobi pusti teh nekaj evrov
Ste tudi vi med njimi? Vedno več ljudi v hotelski sobi pusti teh nekaj evrov
moskisvet
Portal
Kivi ali suhe slive: Kaj izbrati ob težavah z zaprtjem?
Tukaj vas bodo lovili: novi radarji dobili zeleno luč na treh odsekih
Tukaj vas bodo lovili: novi radarji dobili zeleno luč na treh odsekih
Legenda odhaja: Edin Džeko bo zadnjič oblekel dres
Legenda odhaja: Edin Džeko bo zadnjič oblekel dres
Umrl zaradi zahrbtne bolezni: tiho je ogrožala njegovo srce
Umrl zaradi zahrbtne bolezni: tiho je ogrožala njegovo srce
dominvrt
Portal
Raste skoraj pred očmi: posejte jo zdaj in čez nekaj tednov že nabirajte sveže liste
Skrivnost gumba v hladilniku: Kaj zares pomenijo tiste številke?
Skrivnost gumba v hladilniku: Kaj zares pomenijo tiste številke?
Preden pripravite ozimnico, preverite teh 8 pogostih napak
Preden pripravite ozimnico, preverite teh 8 pogostih napak
Puščate polnilnik v vtičnici? To je dobro vedeti
Puščate polnilnik v vtičnici? To je dobro vedeti
okusno
Portal
Sočne piščančje fajite so pripravljene v pol ure, okus pa bo navdušil vso družino
Največja napaka pri pripravi biskvita, ki jo dela skoraj vsak (in zakaj vam zaradi nje upade)
Največja napaka pri pripravi biskvita, ki jo dela skoraj vsak (in zakaj vam zaradi nje upade)
Mojmir ob Tilnovi parmigiani: 'Čuti se ljubezen'
Mojmir ob Tilnovi parmigiani: 'Čuti se ljubezen'
Kremasta večerja iz enega pekača, ki navduši vsakogar
Kremasta večerja iz enega pekača, ki navduši vsakogar
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Ime mi je Bojan
Ime mi je Bojan
Cimra
Cimra
Besa
Besa
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929