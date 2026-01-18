EU voditelji Trumpu: Ne bomo se pustili izsiljevati

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa sta v skupni izjavi zapisala, da bi carine, ki jih je napovedal ameriški predsednik Donald Trump, spodkopale transatlantske odnose in tvegale nevarno strmoglavljenje odnosov. "Nobeno ustrahovanje ali grožnje ne bodo vplivale na nas, pa naj bo to v Ukrajini, Grenlandiji ali kjerkoli drugje na svetu, ko se bomo soočili s takimi situacijami," je Trumpu sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron.

Podobno sta sporočila švedski premier Ulf Kristersson, ki opozarja, da se EU "ne bo pustila izsiljevati" Trumpu, in norveški premier Jonas Gahr Støre, ki je dejal, da "grožnje nimajo mesta med zavezniki". "Samo Danska in Grenlandija lahko odločata o stvareh, ki zadevata Dansko in Grenlandijo. Vedno se bom postavil za svojo državo in svoje zavezniške sosede," je še dejal Kristersson. Po Trumpovi grožnji z dodatnimi carinami je ciprsko predsedstvo Sveta EU za danes popoldne sklicalo srečanje stalnih predstavnikov držav članic Evropske unije, da bi uskladili stališča. Ob tem je bil Trump oster do Danske, Norveške, Švedske, Francije, Nemčije, Združenega kraljestva, Nizozemske in Finske, ki so na Grenlandijo v okviru misije Arktična odpornost napotile manjše število vojaških častnikov ali drugih pripadnikov oboroženih sil. Zapisal je, da so odpotovale na Grenlandijo "z neznanim namenom". Odločitev o napotitvi dveh častnikov na Grenlandijo v okviru misije Arktična odpornost je v soboto sprejela tudi Slovenija.

"Namen okrepljene vojaške prisotnosti na Grenlandiji, na katero se sklicuje predsednik ZDA, je ravno okrepitev varnosti na območju Arktike," je dejal danski zunanji minister Lokke Rasmussen, ki je presenečen nad Trumpovimi grožnjami. Dodal je, da je v tesnih stikih z Evropsko komisijo in drugimi partnerji.

Vodja demokratov v ameriškem senatu želi preprečiti Trumpove carine

Vodja demokratske manjšine v ameriškem senatu Chuck Schumer je v soboto napovedal, da bodo demokrati skušali preprečiti uvedbo carin, ki jih je proti osmim evropskim državam, ki so na Grenlandijo kot prve napotile manjše število vojakov, napovedal ameriški predsednik Donald Trump. "Demokrati v senatu bodo predstavili zakonodajo, ki bo blokirala carine, preden bodo povzročile nadaljnjo škodo ameriškemu gospodarstvu in našim zaveznikom v Evropi," je dejal Schumer, poročajo tuje tiskovne agencije. "Trumpove nesmiselne carine so že zvišale cene in škodovale našemu gospodarstvu, zdaj pa stvari samo še poslabšuje. Neverjetno je, da želi povečati neumnost z uvedbo carin našim najbližjim zaveznikom zaradi svojega donkihotskega poskusa prevzema Grenlandije," je opozoril.

Danska vojaška ladja na Grenlandiji FOTO: AP