Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

EU voditelji Trumpu: Ne bomo se pustili izsiljevati

Bruselj/Washington, 18. 01. 2026 07.43 pred 33 minutami 3 min branja 87

Avtor:
K.H. STA
Danska vojaška ladja na Grenlandiji

Evropski voditelji pripravljajo enoten odgovor na Trumpove grožnje z uvedbo novih carin več evropskim državam, dokler se Danska ne strinja s prodajo Grenlandije. Francoski predsednik je grožnje označil za "nesprejemljive", švedski predsednik Kristersson opozarja, da se EU ne bo pustila "izsiljevati" ZDA. Britanski premier Keir Starmer pa je poudaril, da je poteza "popolnoma napačna". Vodja demokratske manjšine v ameriškem senatu Chuck Schumer je v soboto napovedal, da bodo demokrati skušali preprečiti uvedbo carin, ki jih je proti osmim evropskim državam napovedal Trump.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa sta v skupni izjavi zapisala, da bi carine, ki jih je napovedal ameriški predsednik Donald Trump, spodkopale transatlantske odnose in tvegale nevarno strmoglavljenje odnosov. 

"Nobeno ustrahovanje ali grožnje ne bodo vplivale na nas, pa naj bo to v Ukrajini, Grenlandiji ali kjerkoli drugje na svetu, ko se bomo soočili s takimi situacijami," je Trumpu sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron

Preberi še Trump evropskim državam grozi s carinami zaradi Grenlandije

Podobno sta sporočila švedski premier Ulf Kristersson, ki opozarja, da se EU "ne bo pustila izsiljevati" Trumpu, in norveški premier Jonas Gahr Støre, ki je dejal, da "grožnje nimajo mesta med zavezniki".

"Samo Danska in Grenlandija lahko odločata o stvareh, ki zadevata Dansko in Grenlandijo. Vedno se bom postavil za svojo državo in svoje zavezniške sosede," je še dejal Kristersson. 

Po Trumpovi grožnji z dodatnimi carinami je ciprsko predsedstvo Sveta EU za danes popoldne sklicalo srečanje stalnih predstavnikov držav članic Evropske unije, da bi uskladili stališča.

Ob tem je bil Trump oster do Danske, Norveške, Švedske, Francije, Nemčije, Združenega kraljestva, Nizozemske in Finske, ki so na Grenlandijo v okviru misije Arktična odpornost napotile manjše število vojaških častnikov ali drugih pripadnikov oboroženih sil. Zapisal je, da so odpotovale na Grenlandijo "z neznanim namenom". Odločitev o napotitvi dveh častnikov na Grenlandijo v okviru misije Arktična odpornost je v soboto sprejela tudi Slovenija.

Preberi še Na Grenlandijo gresta tudi dva častnika Slovenske vojske

"Namen okrepljene vojaške prisotnosti na Grenlandiji, na katero se sklicuje predsednik ZDA, je ravno okrepitev varnosti na območju Arktike," je dejal danski zunanji minister Lokke Rasmussen, ki je presenečen nad Trumpovimi grožnjami. Dodal je, da je v tesnih stikih z Evropsko komisijo in drugimi partnerji.

Vodja demokratov v ameriškem senatu želi preprečiti Trumpove carine

Vodja demokratske manjšine v ameriškem senatu Chuck Schumer je v soboto napovedal, da bodo demokrati skušali preprečiti uvedbo carin, ki jih je proti osmim evropskim državam, ki so na Grenlandijo kot prve napotile manjše število vojakov, napovedal ameriški predsednik Donald Trump.

"Demokrati v senatu bodo predstavili zakonodajo, ki bo blokirala carine, preden bodo povzročile nadaljnjo škodo ameriškemu gospodarstvu in našim zaveznikom v Evropi," je dejal Schumer, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Trumpove nesmiselne carine so že zvišale cene in škodovale našemu gospodarstvu, zdaj pa stvari samo še poslabšuje. Neverjetno je, da želi povečati neumnost z uvedbo carin našim najbližjim zaveznikom zaradi svojega donkihotskega poskusa prevzema Grenlandije," je opozoril.

Danska vojaška ladja na Grenlandiji
Danska vojaška ladja na Grenlandiji
FOTO: AP

Ameriški predsednik je v soboto Danski, Norveški, Švedski, Franciji, Nemčiji, Združenemu kraljestvu, Nizozemski in Finski, ki so na Grenlandijo v okviru misije Arktična odpornost kot prve napotile manjše število vojaških častnikov ali drugih pripadnikov oboroženih sil, zagrozil s postopno uvedbo carin v višini do 25 odstotkov, dokler ZDA ne bodo kupile Grenlandije.

Kot je zagrozil, bodo od 1. februarja za omenjene države veljale 10-odstotne carine na vse blago, izvoženo v ZDA, s 1. junijem pa jih bo zvišal na 25 odstotkov, kar bo v veljavi do sklenitve sporazuma o popolnem in celotnem nakupu Grenlandije.

V zapisu na družbenem omrežju Truth Social je sicer izrazil pripravljenost na takojšnja pogajanja s temi državami.

carine zda trump grenlandija evropska unija

Modna muha ali kaj drugega: zakaj Macron sestankuje v sončnih očalih?

Vse glasnejša ugibanja o Trumpovem zdravju

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • vijačnik
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI87

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
deratizacija
18. 01. 2026 09.35
Pa toliko prijavljenega in neprijavljenega orožja imajo v ZDA.
Odgovori
0 0
vlahov
18. 01. 2026 09.34
EU so pahnili v vojno z Rusi USA demokrati . To so socialisti. V RS je 70%- 75% ljudi pod pragom revščine ali pa na pragu - minimalcu . Trump ni socialist in ne sovraži Boga.
Odgovori
0 0
patriot20
18. 01. 2026 09.34
zvel trump zivel putin tako se dela vse komuniste pa kriminalce v jeho
Odgovori
0 0
NeMeBasat
18. 01. 2026 09.31
Zdaj samo se manjka da Putin ponudi pomoc EU in kaos bo popoln…
Odgovori
+4
4 0
Fluxx
18. 01. 2026 09.31
Eni v komentarjih so se norcevali iz 30 vojakov ki jih je EU poslala. Evo odziv dona je ze in to s carinami torej se je podelal v hlace in sel nazaj na te svoje carine.
Odgovori
-1
1 2
Potouceni kramoh
18. 01. 2026 09.29
Pa se sploh kdo od političnega vrha EU pogovarja s Trumplni v Ameriki al so še vsi na zasluženih ponovoletnih počitnicah v toplih krajih in pridejo pomladi ko bo tle vse zacvetelo...
Odgovori
+0
1 1
Rudar
18. 01. 2026 09.28
Hvala bogu, da smo se odcepli. Si zamišljate zdej sramoto, ko bi V BG krulili tudi v našem imenu?
Odgovori
-2
2 4
Vojvoda Momčilo Đujić
18. 01. 2026 09.31
sprintaj si to, in se javi pri doHtarju 😀
Odgovori
-1
0 1
pohlepni
18. 01. 2026 09.28
A emo oranžnemu satanu se ne da enkrat zobe pokazat ???????
Odgovori
-3
1 4
Voyager3000
18. 01. 2026 09.27
Počasi Trump kaže svojo mentalno prizadetost. Ičitno z leti prihajajo tudi bolezni.
Odgovori
+3
6 3
BBcc
18. 01. 2026 09.30
Isto kot pri Putinu. Škoda.
Odgovori
-2
1 3
cool1
18. 01. 2026 09.26
Trump pravi, da so častniki evropskih držav odpotovali na Grenlandijo z neznanim namenom.... dobro on ve, kakšen je bil ta namen, dobro ve, da s tem Evropa kaže solidarnost in podporo Grenlandiji in Danski. Dobro on to ve....
Odgovori
+5
6 1
Ricketts
18. 01. 2026 09.23
Tako kot Ameriki tudi Danski ne pripada Grenlandija. Morala bi biti samostojna
Odgovori
-1
2 3
ivan res grozni
18. 01. 2026 09.26
Za to se mora Grenlandija sama odločiti!
Odgovori
+2
2 0
Fluxx
18. 01. 2026 09.32
To moznost ima a noce bit. Kot je premier grenlandije rekel nikoli nas ne bodo pustili biti same na tem ledu in zato smo raje z EU in Dansko.
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
18. 01. 2026 09.22
Volite Janšo in dobili boste Trumpa.
Odgovori
-1
5 6
Bad Minton
18. 01. 2026 09.24
To bi bilo dobro.
Odgovori
+1
3 2
ivan res grozni
18. 01. 2026 09.27
Samo za desne skrajneže povezane z neonacisti.
Odgovori
+0
1 1
BARK
18. 01. 2026 09.27
GET A LIFE TUD V JOGURTU JEBABARJA VIDIŠ
Odgovori
-1
0 1
MasteRbee
18. 01. 2026 09.27
Nasprotniki so vedno močnejši, doma in zunaj. Trump je mogoče zadnja možnost Zahoda, da ostane konkurenčen, nepodjarmljen.
Odgovori
-1
0 1
Voyager3000
18. 01. 2026 09.28
Voliš Svobodo in obupaš v davkih, v dragi elektriki. Mnigi, ki smo bili za Goliba, bimo ponovno za očitno manjše zlo - za Janšo. Saj drugega nimamo. .
Odgovori
0 0
Renee Nicole Good v spomin
18. 01. 2026 09.18
hohohoooo...druga najmočnejša nato / za usa ...je Turčija...A je ne bodo poklicali tile geniji in junaki iz eu da brani nato površine na Grenlandiji....hohohoooo....debilbebbci. ...
Odgovori
-5
1 6
Vojvoda Momčilo Đujić
18. 01. 2026 09.26
😴💤💤💤
Odgovori
0 0
ivan res grozni
18. 01. 2026 09.28
Samo po številu vojakov. Francija in VB imata jedrsko orožje, Turčija ga nima.
Odgovori
+0
1 1
patriot20
18. 01. 2026 09.18
zaradi vcerajsne hude turbulence na antonovu na poti na grenladija sta nika in tamara se vedno na solati pohanje jma se ne tekne
Odgovori
-2
2 4
Dragica Cegler
18. 01. 2026 09.18
BBccA ti sploh veš kaj pišeš in kaj si hotel povedati?
Odgovori
+2
3 1
BBcc
18. 01. 2026 09.20
Ti sigurno ne.
Odgovori
-3
0 3
Vojvoda Momčilo Đujić
18. 01. 2026 09.23
ta @bbcc je isti @rudar, zmaga ukrajini @max365 itd ...živijo v NEBUUULOZAH 😁
Odgovori
-1
0 1
ribi? pepe 1
18. 01. 2026 09.17
bo trebalo omehčat odnose z Rusijo in ne dajat toliko milijard v Ukrajino!
Odgovori
+5
6 1
ivan res grozni
18. 01. 2026 09.30
Si res želite, da nas osvobodijo Rusi?
Odgovori
-1
0 1
biggie33
18. 01. 2026 09.17
Urška in Kaja sta nekam tiho zadnje čase..
Odgovori
+5
5 0
damy1972
18. 01. 2026 09.16
Kjer se pojavi politika so takoj težave....
Odgovori
-1
0 1
MojsterSplinter
18. 01. 2026 09.13
Diplomacija zadnje čase nekam šepa...
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Tuširanje otrok: Ali je res potrebno vsak dan?
Pasivnost najstnikov ni lenoba, je sporočilo
Pasivnost najstnikov ni lenoba, je sporočilo
Kako mati in oče pomagata otroku pri obvladovanju čustev
Kako mati in oče pomagata otroku pri obvladovanju čustev
5 zimskih pravil Skandinavcev za srečne otroke
5 zimskih pravil Skandinavcev za srečne otroke
zadovoljna
Portal
Cora Schumacher spet srečno zaljubljena
Tedenski horoskop: Raki sprejemajo svoja čustva, tehtnice čakajo težke odločitve
Tedenski horoskop: Raki sprejemajo svoja čustva, tehtnice čakajo težke odločitve
Dnevni horoskop: Ovni bodo utrujeni, levi morajo biti iskreni
Dnevni horoskop: Ovni bodo utrujeni, levi morajo biti iskreni
To dekleta iz skupine Bepop svetujejo našim olimpijcem
To dekleta iz skupine Bepop svetujejo našim olimpijcem
vizita
Portal
Že trije dnevi opijanja lahko povzročijo hitro in izrazito poškodbo črevesja
Lahko zdravje zob napove tveganje za prezgodnjo smrt?
Lahko zdravje zob napove tveganje za prezgodnjo smrt?
Kaj se zgodi, ko prenehate jemati zdravila za zmanjšanje telesne mase?
Kaj se zgodi, ko prenehate jemati zdravila za zmanjšanje telesne mase?
Trije simptomi, ki jih pri raku debelega črevesa ne smete nikoli prezreti
Trije simptomi, ki jih pri raku debelega črevesa ne smete nikoli prezreti
cekin
Portal
Razpis za delovna mesta z brezplačnim bivanjem
Ko je vsak klik potencialna katastrofa
Ko je vsak klik potencialna katastrofa
Gotovina izginja iz Nemčije? Preverite, kaj to pomeni
Gotovina izginja iz Nemčije? Preverite, kaj to pomeni
Presenečenje pri Affleckovih: 13-letnik bi stavil, kaj pravi oče Ben?
Presenečenje pri Affleckovih: 13-letnik bi stavil, kaj pravi oče Ben?
moskisvet
Portal
Se ga spomnite? Danes je le še bleda senca sebe
Popotniški koledar: Najlepše destinacije za vsak mesec v letu
Popotniški koledar: Najlepše destinacije za vsak mesec v letu
To je najbolj umazano mesto na letalu
To je najbolj umazano mesto na letalu
Od obrtnika do milijarderja: neverjetna zgodba o uspehu
Od obrtnika do milijarderja: neverjetna zgodba o uspehu
dominvrt
Portal
Čista steklokeramična plošča brez uporabe kemikalij
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
To je kuhinja Luke Modrića
To je kuhinja Luke Modrića
okusno
Portal
Navdih za vikend: 5 receptov naših bralcev za popolno družinsko kosilo
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
voyo
Portal
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
Čas smrti
Čas smrti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450