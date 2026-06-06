'Ne boste imeli dovolj denarja, da še naprej kupujete lojalnost Rusov'

"Vaši viri se občutno zmanjšujejo," je zapisal Zelenski. "Ne boste imeli dovolj denarja in politične moči, da bi še naprej kupovali lojalnost Rusov, kot to počnete že 26 let."

Ob vse večji samozavesti zaradi krepitve svojega položaja so ukrajinske sile napadle Saint Petersburg prav v času, ko je tja na odmeven gospodarski forum prispel ruski predsednik Vladimir Putin . Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski mu je medtem napisal odprto pismo, v katerem mu je sporočil, da vojne ne more zmagati, poroča Al Jazeera.

Zelenski je Putina povabil tudi na neposredne pogovore iz oči v oči, a se ruski predsednik na povabilo ni odzval.

Sicer pa obstaja ena prednost Rusov, ki jo priznava tudi Zelenski. In to so balistični izstrelki. "Upate, da bodo balistični izstrelki za vas naredili to, kar vam ni uspelo doseči z ničimer drugim," je sporočil Putinu.

Rusija po besedah Zelenskega proizvede približno 120 balističnih raket na mesec, kar je dvakrat več od števila prestreznih raket za sistem Patriot, ki jih v istem času proizvedejo ZDA.

Učinkovitost ruskega balističnega orožja se je pokazala 2. junija, ko je Rusija na ukrajinska civilna območja izstrelila kombinacijo 656 brezpilotnih letalnikov in 73 raket. V napadih je umrlo 23 ljudi, najmanj 130 pa jih je bilo ranjenih. Po podatkih ukrajinskih letalskih sil je Ukrajina prestregla 91,7 odstotka brezpilotnih letalnikov in 90,6 odstotka manevrirnih raket, vendar le 27 odstotkov balističnih raket.

Serhij Beskrestnov, namestnik ukrajinskega obrambnega ministra, je dejal, da Rusija prav tako ohranja strateško zalogo 180–250 balističnih raket Iskander.

"Balistika je zadnji ruski argument v vojni," je zapisal Zelenski in pozval ZDA, naj Ukrajini dovolijo proizvodnjo prestreznikov Patriot. ZDA so to zavrnile, vendar je Zelenski obljubil, da bo Ukrajina do konca leta 2027 razvila svojo različico sistema Patriot.