'Ne čakam, da mi zgodovina oprosti ... pomembno je, da nam Bog oprosti'

Decembra 1976 je odšel v Nadžaf v Iraku, da bi študiral v verskem semenišču, ki je zagovarjalo dejavnejšo vlogo šiitskih verskih učenjakov. Tam je srečal libanonskega učenjaka Sajeda Abasa Musavija. V začetku leta 1978 je iraški baathist zatrl šiite in prisilil Nasrala in Musavija, da se vrneta v Libanon. Musavi je ustanovil versko semenišče v Baalbeku, kjer je Nasrala nadaljeval študij.

Nasrala se je rodil leta 1960 v revni šiitski družini v Šaršabuku v vzhodnem Bejrutu. V mladosti ga je zanimala vera, navdihnil pa ga je Sajed Musa Sadr, v Iranu rojen imam libanonskega rodu, ki je spomladi 1974 ustanovil Gibanje deprivilegiranih, bolj znano kot Amal, da bi zagotovil več moči zapostavljeni šiitski skupnosti v Libanonu in izboljšanje razmer v vzhodnem in južnem Libanonu.

Medtem ko Hezbolah v velikem delu Zahodnega sveta spada med teroristične organizacije, Kitajska in Rusija do gibanja zavzameta nevtralno držo ali ohranjata stike.

Nasrala, čigar govori pritegnejo pozornost z vsega Bližnjega vzhoda in zunaj njega, je že dolgo viden člen v "iranski uporniški osi", ki vključuje Hezbolah, vlado sirskega predsednika Bašarja Asada, palestinska gibanja Hamas in Islamski džihad, gibanje hutijevcev v Jemnu in več iraških paravojaških skupin.

Hezbolah je v letih, ki so sledila, izvajal gverilske napade na izraelske enote in njihove zaveznike v južnem Libanonu, kar je pripeljalo do vse večjih izgub na izraelski strani. Leta 2000 je izraelski premier Ehud Barak napovedal popolni umik iz Libanona, kar se je dejansko zgodilo maja istega leta, brez dogovora z libanonsko vlado ali Hezbolahom. Ta umik je bil viden kot velika zmaga Hezbolaha, saj je s svojimi vojaškimi akcijami prisilil izraelsko vojsko k odhodu po skoraj 18-letni okupaciji.

Takšna moč je podprta z regionalnim vplivom, ki je samo večal ugled Hezbolaha v arabskem svetu: do danes je to edina oborožena sila, ki je Izrael prisilila k umiku iz arabske države.

Kako je nastal Hezbolah?

Junija 1982 je torej Izrael napadel Libanon – po poskusu atentata na Šloma Argova. Izrael je Bejrut oblegal 10 tednov, preden ga je zasedel septembra, z namenom izgnati PLO in postaviti prijateljsko marionetno vlado. V napadu je bilo ubitih najmanj 20.000 Libanoncev in Palestincev, večinoma civilistov, in več kot 370 Izraelcev, večinoma vojakov.

Da bi se soočil s posledicami invazije, je libanonski predsednik Elias Sarkis ustanovil združevalni Odbor nacionalne rešitve, vključno z vodjo Amala Nabihom Berijem in vodjo milice libanonskih sil Baširjem Gemajelom, glavnim krščanskim zaveznikom Izraela v Libanonu.

Toda Musavi, Nasrala in drugi, ki so podpirali Homeinija, so Amal obtožili izdaje zaradi sodelovanja v odboru, po njihovem je bil oboroženi odpor edini odgovor.

Prebežniki so ob podpori Irana in Sirije poleti 1982 ustanovili Hezbolah, na temeljih prepričanja, da ima iranski vrhovni voditelj versko in politično oblast nad vsem Muslimani, ne samo Iranci.

Leta 1982 je Hezbolah začel gverilsko kampanjo, da bi pregnal Izrael iz Libanona. To pa naj bi bil tudi uvod v osvoboditev zgodovinske Palestine, ki vključuje državo Izrael.

Poleg napadov na izraelske enote in postojanke je Hezbolah organiziral tudi samomorilske bombne napade, vključno z napadom na poveljstvo izraelske vojske v južnem mestu Tir novembra 1982, v katerem je bilo ubitih najmanj 75 Izraelcev in več kot 20 Palestincev in Libanoncev, med katerimi so bili mnogi ujetniki.

Sledili so nadaljnji napadi. Vključevali so bombni napad na veleposlaništvo ZDA v Libanonu aprila 1983, v katerem je umrlo najmanj 17 Američanov in več kot 30 Libanoncev; podoben napad na prestavljeno veleposlaništvo septembra 1984, ki je terjal življenja več kot 20 ljudi, večinoma neameričanov; in napadi 23. oktobra 1983 na vojašnico ameriških marincev in postojanko francoskih padalcev v Bejrutu, v katerih je bilo ubitih 300 vojakov in drugega osebja iz obeh držav. Hezbolah je sicer zanikal vpletenost, vendar je dejal, da podpira uboje.

Do poletja 1985 je Izrael med nenehnimi napadi zapustil večji del južnega Libanona in zasedel vrsto skupnosti blizu meje. Toda Hezbolah je nadaljeval in napadel izraelske postojanke v tako imenovanem varnostnem območju. Isto poletje so šiitske skupine ugrabile let 847 TWA in ga prisilile, da je pristal v Bejrutu. En talec je bil ubit; preostalih 152, od katerih je bila več kot polovica Američanov, je bilo izpuščenih, potem ko je Izrael izpustil 700 libanonskih in palestinskih zapornikov. Hezbolah je ponovno zanikal odgovornost, a izrazil podporo.

Leta 1985 je Nasrala postal vodja izvršnega sveta Hezbolaha in član njegovega sveta Šure.

Februarja 1992 so bili Musavi, zdaj generalni sekretar Hezbolaha, njegova žena in otrok ubiti v izraelskem zračnem napadu.

Nasrala je prevzel Hezbolah in pod njegovim vodstvom je skupina pridobila rakete z daljšim dosegom, kar ji je omogočilo, da cilja na več območij v severnem Izraelu.

Na političnem področju je bil medtem prepričan, da je islamska republika najboljša izbira za Libanon, vendar Hezbolah ne bi nikoli predlagal te možnosti v Libanonu, razen če bi imel podporo večine Libanoncev.

Poleti 1992 je predlagal kandidate za prve parlamentarne volitve po državljanski vojni, ko je Hezbolah osvojil 12 sedežev. Od takrat je sodeloval na vseh parlamentarnih volitvah.

Od vseh oboroženih skupin, ki so nasprotovale Izraelu, je sicer Hezbolah izraelskim oboroženim silam povzročil največ težav. Od ustanovitve Hezbolaha leta 1982 tako ni bilo leta, ko med stranema ne bi prišlo do izmenjave ognja ali raketiranja.

Ko se je maja 2000 Izrael enostransko umaknil iz južnega Libanona, kar je prvič končalo okupacijo arabskega ozemlja brez pogodbe ali varnostnega dogovora, je ta poteza le še utrdila Nasralov dolgoletni argument, da lahko le oborožen odpor povrne arabsko zemljo.

Julija 2006 je Izrael začel vdor v Libanon, potem ko je Hezbolah v čezmejnem napadu ujel dva izraelska vojaka. Hezbolah je dejal, da naj bi z ugrabitvami pridobili vzvod za izpustitev libanonskih zapornikov v Izraelu. Čezmejne izmenjave so se stopnjevale, saj je Hezbolah na severni Izrael izstrelil več kot 4000 raket. Do konca 33-dnevne vojne je bilo mrtvih več kot 1200 Libanoncev in 160 Izraelcev – in ugled Hezbolaha se je še povečal.

14. julija 2006 je med govorom ljudi v Bejrutu pozval, naj se ozrejo proti zahodu. Ko so to storili, je Hezbolah izstrelil raketo zemlja-morje proti ladji izraelske mornarice Hanit, pri čemer je ubil in ranil več članov posadke.

Konflikt se je končal 14. avgusta z resolucijo Varnostnega sveta ZN 1701, ki je določala, da bodo okrepljene začasne sile ZN skupaj z enotami libanonske vojske izključno odgovorne za varnost v območju južne meje.

Nasralova priljubljenost je narasla, vendar so njegovi javni nastopi zaradi strahu pred atentatom s strani Izraela postali redkejši. Večina njegovih govorov je bila kasneje prek videa z nerazkrite lokacije.