Ne duha ne sluha o zlatu Hezbolaha pod bolnišnico v Bejrutu

Uradniki bolnišnice so večkrat zatrdili, da nimajo nobene povezave s katerokoli od militantnih skupin, organizacij ali frakcij, vendar so ob zadnjem napadu morali evakuirati več kot 60 ljudi, tudi bolnike na urgenci.

Novinarji medijskih hiš BBC in SKY News so povedali, da so pred njimi odpiral vse omare in predale, da bi jim pokazali, da v njih ni ničesar. Prav tako so zdravniki pred njimi odpirali zaboje z medicinsko opremo ter skladiščne prostore. "Zelo so si prizadevali, da bi nam pokazali vse in dokazali, da se v bolnišnici ne nahaja nič spornega," je poročala BBC-jeva novinarka. Pregledali so obe nadstropji, ki se nahajata pod zemljo, skozi poslopje so jih vodili zdravniki in bolnišnično osebje, ugodili pa so tudi prošnji novinarjev za prosto gibanje po prostorih. "Dovolili so nam videti vse."