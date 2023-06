V češkem mestu Indrihuf Hradec imajo tako radi rekorde, da so v enem dnevu postavili kar dva. Enega so ustvarili, drugega pa podrli. Ves čas pa so bili oblečeni v črtaste majice. Mesto je sicer znano po postavljanju rekordov, letos so jih v češko knjigo rekordov vpisali že pet.