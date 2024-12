Ne le Grenlandija, Trumpa zanimata tudi Kanada in Panama

V nedeljo pa je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da "ZDA menijo, da sta zaradi nacionalne varnosti in svobode po vsem svetu lastništvo in nadzor nad Grenlandijo nujno potrebna" . Pri tem ni navedel, kaj natanko je imel v mislih.

Grenlandski premier Mute Egede je Trumpu odgovoril, da Grenlandije ne dajo. "Grenlandija je naša. Ni in nikoli ne bo naprodaj. Ne bomo opustili našega dolgega boja za svobodo," je zapisal na Facebooku. Dodal pa, da morajo ostati odprti za sodelovanje in mednarodno trgovino, zlasti s svojimi sosedi.

Grenlandija, največji otok na svetu z okoli 2,2 milijona kvadratnih kilometrov, je avtonomno dansko ozemlje med Atlantskim in Arktičnim oceanom. Ima lasten parlament in približno 55.000 prebivalcev, ki so večinoma Inuiti. Zunanje odnose vodi Koebenhavn, gospodarstvo pa je v veliki meri odvisno od danskih subvencij. Kar 82 odstotkov površine otoka, ki je bogat z naravnimi viri, prekriva led. Naravni viri na Grenlandiji, vključno z nafto, zemeljskim plinom, zlatom, diamanti, uranom in cinkom, še posebej mikajo ZDA, Kitajsko in Rusijo.

Trump grozil tudi Panami

To pa ni edina Trumpova ideja o širitvi ameriškega teritorija oziroma vpliva. Novoizvoljeni ameriški predsednik je že v soboto dejal, da so pristojbine za ameriške ladje, ki plujejo skozi Panamski prekop, nepravične. Zagrozil je, da bodo ZDA zahtevale ponovni nadzor nad prekopom, ki povezuje Atlantski in Tihi ocean, če bodo ugotovile, da Panama ne spoštuje dogovorov.

"Z našo mornarico in trgovino so ravnali na zelo nepošten in nerazsoden način. Pristojbine, ki jih zaračunava Panama, so smešne," je sporočil v objavi na družbenem omrežju Truth Social. Zatrdil je, da bodo ZDA prevzele nadzor nad Panamskim prekopom, če bodo ugotovile, da Panama ne izpolnjuje pogojev iz leta 1977 sklenjenega sporazuma o pravnem statusu prekopa.