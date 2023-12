Ne le na Ukrajino, ruski hekerji naj bi ciljali na najmanj 13 držav

Po poročanju portala The Hacker News naj bi podatki kazali na to, da ruski akter uporablja številne vabe, povezane predvsem s trenutno vojno med Izraelom in Hamasom, da bi na ta način državne institucije in organizacije ukanil in pridobil dostop do zaupnih podatkov.

"Na novo odkrita kampanja je usmerjena proti tarčam v najmanj 13 državah po vsem svetu in uporablja verodostojne dokumente, ki so jih ustvarili akademski, finančni in diplomatski centri," so povedali raziskovalci varnosti Golo Mühr, Claire Zaboeva in Joe Fasulo. Na seznamu tarč so se znašle Madžarska, Turčija, Avstralija, Poljska, Belgija, Ukrajina, Nemčija, Azerbajdžan, Savdska Arabija, Kazahstan, Italija, Latvija in Romunija.

Hekerji "vabe" pošiljajo predvsem evropskim subjektom, ki imajo neposreden vpliv na dodeljevanje humanitarne pomoči, pri tem pa uporabljajo dokumente, povezane z Združenimi narodi, Banko Izraela, raziskovalno službo ameriškega kongresa, Evropskim parlamentom, ukrajinskim think tankom ali azerbajdžansko-belorusko medvladno komisijo.

V nekaterih napadih so uporabili tudi arhive RAR in izkoristili napako WinRARa (imenovano CVE-2023-38831), s pomočjo katere so skušali razširiti t. i. HeadLace – večkomponentno zlonamerno programsko opremo, ki torej na več načinov skuša pridobiti občutljive podatke. Da uporabljajo HeadLace, je prvi odkril ukrajinski nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost (CERT-UA), potem ko so hekerji napadli kritično državno infrastrukturo.