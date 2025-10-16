Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Ne manj, Grki bodo lahko delali več: tudi 13 ur na dan

Atene, 16. 10. 2025 14.24 | Posodobljeno pred 35 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , N.L.
Komentarji
8

Grški parlament je sprejel sporno reformo, ki bi zaposlenim v zasebnem sektorju v izjemnih primerih omogočila 13-urni delovnik. O zakonu, ki ga je predlagala konservativna vlada, so poslanci ob ostrih kritikah sindikatov in opozicijskih strank razpravljali dva dneva.

Grki v povprečju delajo 39,8 ure na teden. Povprečje v EU je 35,8 ure.
Grki v povprečju delajo 39,8 ure na teden. Povprečje v EU je 35,8 ure. FOTO: Shutterstock

V znak nasprotovanja reformi so sindikati ta mesec izvedli tudi dve splošni stavki, zadnjo v torek. Pri tem je na tisoče delavcev protestiralo proti ukrepu, "vrednemu srednjega veka", kot so ga označili v levičarski stranki Siriza.

Poslanci Sirize pri današnjem glasovanju niso želeli sodelovati, tiskovni predstavnik njihove poslanske skupine pa je zakon označil za "zakonodajno pošast", je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

V skladu z zakonom bodo lahko delavci, ki imajo le enega delodajalca, imeli daljše delovnike. Za tiste z več kot enim delodajalcem je to veljalo že doslej.

13 ur na dan največ 37 dni na leto

Zakon določa, da lahko zaposleni v zasebnem sektorju z enim samim delodajalcem v zameno za dodatno plačilo delajo do 13 ur na dan. Trajanje tega ukrepa je omejeno, in sicer do 37 dni na leto.

Grško gospodarstvo si je že opomoglo od finančne krize, še vedno pa državo bremenijo nizke plače. "Zaposlenim zdaj dajemo možnost, da opravljajo to dodatno delo za istega delodajalca, brez premeščanja, s 40 odstotkov višjo plačo," je v parlamentu povedala ministrica za delo in socialno varnost Niki Kerameus. Zagotovila je, da bo to prostovoljno in da nobenega zaposlenega ne bo mogoče prisiliti k temu.

Po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat Grki že zdaj delajo v povprečju 39,8 ure na teden. Povprečje v EU je 35,8 ure.

Grčija delovni čas reforma delavci parlament
Naslednji članek

Solastnik skupine Pivac obsojen na zapor in 1,5 milijona evrov denarne kazni

SORODNI ČLANKI

Predlagani 13-urni delovnik razburja Grke

KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
deny-p
16. 10. 2025 14.57
Bomo videli, kako daleč bomo mi padli ob taki porabi javnega denarja....
ODGOVORI
0 0
samastur
16. 10. 2025 14.53
+1
Ko gledam situacijo po evropi, mi je žal da se nisem 30 let nazaj nekam v javni sektor navlekel, ker vidim da se tolče večinoma po zasebnem sektorju. Zasebni sektor je najmanj vreden. na trgu se mučimo preživeti, država pa samo jemlje in jemlje... Kot en požrešni dinozaver. Do kam bo to še šlo?
ODGOVORI
1 0
Tir1
16. 10. 2025 14.55
Tako vam pravijo kapitalisti. Ker mislijo, da je njihovo premoženje pomembnejši kot vi in javni servis.
ODGOVORI
0 0
Uporabnik 293
16. 10. 2025 14.53
Sužnji demokracije !!!
ODGOVORI
0 0
ata_jez
16. 10. 2025 14.41
Hecno. Dva dni razpravljat o nečem, kaj je dejansko oksimoron. 😁
ODGOVORI
0 0
Delavec_Slo
16. 10. 2025 14.41
+1
A so že vrnili slo miljone?
ODGOVORI
1 0
Wolfman
16. 10. 2025 14.32
+1
Leonidis bi bil ponosen na svoje delovne rojake.
ODGOVORI
1 0
Fluxx
16. 10. 2025 14.28
+1
Juhej!
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306