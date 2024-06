'Ne morete pričakovati, da bo ruski predsednik nastavil budilko, da bi gledal Bidna in Trumpa'

Ruski predsednik Vladimir Putin je prespal razpravo med ameriškim predsednikom iz vrst demokratov Joejem Bidnom in republikanskim protikandidatom Donaldom Trumpom , so sporočili iz Kremlja.

In medtem ko je Kremelj vsaj za javnost do debate ravnodušen, so jo toliko bolj pozorno spremljali ruski mediji. Državna tiskovna agencija RIA je tako preštela, kolikokrat so kandidati omenili ime "Vladimir Putin". Pri obeh kandidatih se je "števec" ustavil pri sedem. In Rusijo: Trump 16-krat, Biden pa niti enkrat.

Državni mediji so poročali tudi o rezultatih ankete CNN, ki kažejo, da dve tretjini ameriških volivcev verjame, da je Trump zmagal v razpravi. Več ruskih medijev je objavilo tudi zgodbe o Trumpovih komentarjih, da "Ukrajina izgublja vojno zaradi Bidna in njegovih neumnih odločitev".