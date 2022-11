'Ne moreva pomivati, kuhati in se ogreti. Balkon je postal hladilnik'

Pot Oleksandre in Andrija od humanitarnega centra, kjer dobita plastenke s pitno vodo, do doma v 19 nadstropju stanovanjskega bloka, je težka. Otovorjena z več velikimi vrečami in vsaj 12 litri vode se do stanovanja odpravita po stopnišču, saj zaradi pomanjkanja elektrike dvigala ne delujejo. Ko se povzpneta na vrh 360 stopnic, ju pričaka temno in hladno stanovanje.

"Ne moreva pomiti posode, ne moreva kuhati in ne moreva se ogreti," je povedala mlada Kijevčanka. Kasneje je Andrij razložil, da je v poletnih mesecih posebno težavo predstavljal tudi hladilnik, a da so dolgi in vse bolj hladni jesenski dnevi situacijo nekoliko izboljšali. "Namesto hladilnika uporabljava kar balkon," sta razložila novinarki Euronewsa.