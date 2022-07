'Ne nosim kravate. Na ta način lahko vsi prihranimo veliko energije'

Španski premier Pedro Sanchez je pozval vladne ministre, javne uradnike in delavce v zasebnem sektorju, da v luči visokih cen energije opustijo nošenje kravat, kadar je to le mogoče. Tako se lahko počutijo bolj udobno in zmanjšajo hlajenje v pisarnah in na drugih delovnih mestih. Zgled je postavil kar sam, ko se je brez kravate pojavil na novinarski konferenci.

"Rad bi izpostavil, da ne nosim kravate," je španski premier Pedro Sanchez dejal novinarjem na petkovem dogodku v uradu premierja v Madridu. "Na tak način lahko vsi prihranimo nekaj energije." icon-expand Pedro Sanchez na konferenci brez kravate. FOTO: AP Kot je pojasnil, se je že obrnil na zaposlene v javnem sektorju, sedaj pa nagovarja tudi delavce v zasebni sferi, da ne uporabljajo kravat, kadar to ni resnično potrebno. Tako se lahko počutijo bolj udobno in zmanjšajo hlajenje v pisarnah in na drugih delovnih mestih. "Tudi na ta način bomo ustvarjali prihranke pri rabi energije, ki so tako potrebni," je prepričan. V Španiji se izteka izredno vroč julij, ki so ga zaznamovali tudi številni gozdni požari. Sanchez je s pozivom k opuščanju kravat zaključil novinarsko konferenco, na kateri je razpravljal o vladnih ukrepih in odzivu na energetsko krizo, ki jo je povzročila ruska vojna v Ukrajini. Prav tako je napovedal nove ukrepe v boju proti požarom. Španija v luči energetske draginje tudi spodbuja zaposlene k delu od doma ter k omejeni rabi klimatskih naprav poleti in hlajenja pozimi.