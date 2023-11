'Ne' ovojem za kovčke, tankim plastičnim vrečkam in hotelskim milom

Poleg splošnih ciljev zmanjšanja embalaže, predlaganih v uredbi (za pet odstotkov do leta 2030, 10 odstotkov do leta 2035 in 15 odstotkov do leta 2040), želijo poslanke in poslanci določiti tudi posebne cilje za zmanjšanje plastične embalaže. Tako predlagajo 10-odstotno zmanjšanje plastične embalaže do leta 2030, 15-odstotno zmanjšanje do leta 2035 in 20-odstotno do leta 2040.

Evropski poslanci in poslanke predlagajo prepoved prodaje zelo lahkih plastičnih nosilnih vrečk, razen če je to potrebno iz higienskih razlogov ali zagotovljeno kot primarna embalaža za razsuto hrano, da bi preprečili nastajanje živilskih odpadkov, so pojasnili v sporočilu za javnost.

Obenem predlagajo močno omejitev uporabe nekaterih oblik embalaže za enkratno uporabo, kot sta hotelska miniaturna embalaža za toaletne izdelke in ovoj za kovčke na letališčih.