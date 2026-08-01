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Ne pozna pokoja: 71-letni reševalec iz vode navdušuje s svojo kondicijo

Malaga, 01. 08. 2026 07.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Staša Lozar
71-letni reševalec iz vode

Ali sodite med ljudi, ki komaj čakajo, da jim ne bo treba več delati ? Sanjarite o počitku, branju knjig, potovanjih? Guillermo Lachica Pando je popolnoma drugačen. Še pri 71-ih letih je aktiven. In ne le aktiven, pri svojih letih je reševalec iz vode. Njegova zgodba je postala viralna zaradi njegove brezhibne fizične kondicije in dnevne rutine reševanja.

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