Tujina
Ne pozna pokoja: 71-letni reševalec iz vode navdušuje s svojo kondicijo
Ali sodite med ljudi, ki komaj čakajo, da jim ne bo treba več delati ? Sanjarite o počitku, branju knjig, potovanjih? Guillermo Lachica Pando je popolnoma drugačen. Še pri 71-ih letih je aktiven. In ne le aktiven, pri svojih letih je reševalec iz vode. Njegova zgodba je postala viralna zaradi njegove brezhibne fizične kondicije in dnevne rutine reševanja.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.