'Ne prenesemo jih več, morajo oditi. Kriki so nevzdržni, povsod ležijo iztrebki!'

Mestece v Kaliforniji se spopada z invazijo pavov, ki so postali prava nadloga za prebivalce. Število prostoživečih pavov je v zadnjih letih drastično naraslo, kar povzroča številne težave, kot so hrup, iztrebki in uničevanje posesti. Oblasti so se odzvale na pritožbe domačinov in načrtujejo zmanjšanje populacije pavov za tretjino. Preselitev teh ptic bo izvedena humano, našli pa jim bodo nove domove na rančih in farmah po vsej Kaliforniji.

Rancho Palo Verde se sooča z rekordnim številom pavov. Po zadnjem popisu jih je kar 216, kar prebivalcem povzroča nemalo težav. Hrup in uničevanje posesti sta glavna razloga za nezadovoljstvo. Občina je zato poiskala pomoč pri Jonathanu Gonzalezu, ki bo pribežališče poiskal za več deset ptic na rančih po Kaliforniji.

Trenutno je preselitev pavov začasno ustavljena zaradi sezone parjenja. Samci se trudijo, da bi osvojili samice s svojim razkazovanjem. Po tem obdobju bo Gonzalez začel z lovljenjem in preseljevanjem. Občina pa bo izobraževala o tem, kako živeti skupaj s temi bitji.