'Ne rečem dovolj, ne delam dovolj. Pa pusti me na miru'

Posnetke so v četrtek zvečer ekskluzivno predvajali v oddaji "Anderson Cooper 360" na CNN , Wolkoffova pa jih je posnela po odhodu iz Bele hiše. "Delam ... garam na božičnih stvareh, saj veste, ampak koga brigajo božične stvari in okraski? Ampak to moram storiti, kajne?" je na posnetku dejala Melania in nadaljevala: "V redu, potem to storim in rečem, da se ukvarjam z božičem in načrtujem božič. Oni pa rečejo:" Oh, kaj pa otroci, ki so bili ločeni? " Pa pusti me na miru. A so o tem kaj govorili, ko je to storil Obama? Ne morem, poskušala sem otroka združiti z mamo. Nisem imela priložnosti - treba se je držati postopkov in zakonov." Politika, na katero se je sklicevala Melania, se je razlikovala od politike njenega moža, predsednika Donalda Trumpa . V času nekdanjega predsednika Baracka Obame so bili otroci ločeni od staršev le, če so oblasti imele pomisleke glede njihovega počutja ali če niso mogle potrditi, da je bila odrasla oseba v resnici njihov zakoniti skrbnik, in ni šlo za splošno politiko, kot se jo je izvajalo pod Trumpom – dokler ni sodnik prisilil njegovo administracijo, da preneha.

"Pravijo, da sem sokriva. Da sem enaka kot on, podpiram ga. Ne rečem dovolj, ne delam dovolj tam, kjer sem," je dejala Melania Trump v pogovoru, ki ga je na skrivaj posnela Stephanie Winston Wolkoff , nekdanja prijateljica in višja svetovalka prve dame, ki je o njuni zvezi napisala knjigo "Melania in jaz."

V drugem posnetku Melania Trump poudarja odziv migrantskih otrok, ki so jih pretihotapili v ZDA iz Mehike, kot dokaz kakovosti centrov za pridržanje in"načina, kako zanje skrbijo." "Otroci rečejo:" Joj, jaz bom imel svojo posteljo? Spal bom na postelji? Imel bom omarico za svoja oblačila? " Tako žalostno je to slišati, a tega v svojih državah niso imeli, spali so na tleh,"na posnetku pove Melania. "Tam zanje lepo skrbijo. Ampak veste, ja, niso s starši, žalostno je. Ko pa pridejo sem sami, s tihotapci ali nezakonito, veste, nekaj morate storiti."

Prva dama je dvomila tudi v verodostojnost poročil nekaterih priseljencev o begu pred nevarnostmi v njihovih matičnih državah. "Veliko mamic in otrok naučijo, kako naj to storijo. Gredo čez in rečejo: "Oh, ubil nas bo član tolpe, saj veste, to je tako nevarno," je rekla Trumpova, posnemajoč dramatičen glas. "Torej smejo ostati tukaj." Ni res, da bi, veste, na kaj mislim," je dejala Trumpova in dodala, da"niso profesionalci, ampak jih drugi učijo, kaj naj rečejo, ko pridejo k vam in da ostanejo tukaj. Ker bi zlahka ostali v Mehiki, vendar nočejo ostati v Mehiki, ker Mehika zanje ne skrbi tako kot Amerika."

Wolkoffova je Cooperju v četrtkovi oddaji povedala, da verjame, da je Melania Trump morda čutila materinsko skrb za otroke, vendar jo je zanemarila, da bi se vključila v moževo politiko. "Mislim, da so se ji kot materi njeni materinski instinkti sprožili in ji ni bilo vseeno,"je dejala Wolkoffova. "Toda mož, vodja svobodnega sveta, ne bi razpravljal, kako se ob tem počuti. Torej, ne glede na njene občutke je stopila v vrsto in se odločila, da je tisto, kar je slišala in kar ji je bilo rečeno zakon v naši državi."

V knjigi je Wolkoffova razkrila zasebne pogovore s prvo damo na teme, ki segajo od njenega ledenega odnosa s pastorko Ivanko do poroke, njenih misli o mejni politiki, Michelle Obama, o polemiki glede jakne, ki jo je nosila leta 2018, in njene pogoste uporabe emojijev. In Wolkoffova je pozneje trdila, da je Trumpova uporabljala zasebni e-poštni račun v Beli hiši, kar je etični tabu, tudi za prvo damo, ki ni vladna uslužbenka.