Ne samo položaja, srbski funkcionarji bodo izgubili tudi državne vile

Življenju v državnih vilah na prestižnih lokacijah, ki so ga funkcionarji Srbske napredne stranke (SNS) v zadnjih letih navajeni na račun davkoplačevalcev, bo kmalu nastopil konec. Izseliti se bodo morali takoj, ko bo izvoljen novi predsednik oziroma predsednica države in vlade, piše Nova.rs. Lahko se sicer zgodi, da bodo v državnih vilah ostali nekoliko dlje, vendar le, če bodo varnostne službe ocenile, da je njihova varnost ogrožena. "V takem primeru jih bodo preselili na drugo lokacijo, ki bo prav tako varovana. V svoje prvotne hiše in stanovanja se bodo lahko vrnili, ko bo pristojna služba presodila, da so varni oziroma da njihova življenja niso ogrožena," je za Nova.rs povedal vir iz srbske vlade.

Shod SNS v Novem Beogradu FOTO: AP

A čeprav zakon določa, da visoki državni funkcionarji po izgubi položaja ne morejo več uporabljati državnih vil, so se nekateri očitno tako "navezali" na te razkošne nepremičnine, da so vplivali celo na spremembe uredb, da bi odložili pakiranje in selitev. Ena izmed teh je nekdanja predsednica srbske vlade, pozneje pa predsednica narodne skupščine Ana Brnabić, ki od novembra 2020 s svojo partnerko Milico Đurđić živi v tako imenovani Jovankini vili. V vilo, ki se razprostira na 750 kvadratnih metrih in je bila takrat ravno prenovljena, se je Brnabićeva vselila v času, ko je vodila vlado. Čeprav je bila marca 2024 imenovana za predsednico narodne skupščine, se Brnabićeva s partnerko ni izselila iz znamenite vile. Nasprotno, našli so način, da v njej ostaneta, čeprav je bil objekt namenjen predsedniku vlade. Julija istega leta je vlada spremenila uredbo, s katero je Jovankina vila izgubila status rezidence in postala predstavniški objekt, v katerem prebiva predsednica narodne skupščine.

Ana Brnabić FOTO: AP

Predsednik ima svojo vilo

Še ena državna vila je rezervirana za predsednika republike. Gre za znano vilo Bokeljko na naslovu Tolstojeva 2a. To razkošno vilo, ki se razprostira na približno 1700 kvadratnih metrih, uradno uporablja srbski predsednik Aleksandar Vučić, čeprav so mediji poročali, da v njej ne živi, temveč jo uporablja predvsem v "poslovne namene", denimo za uradne državne sestanke, sprejeme visokih tujih delegacij in podobne dogodke.

Nekdanji srbski predsednik še vedno v državni vili

V rezidenci na naslovu Užička 23, ki je bila prvotno namenjena predsedniku republike, še vedno živi nekdanji srbski predsednik Tomislav Nikolić. Vanjo se je preselil avgusta 2012, potem ko je bil izvoljen za predsednika države.

Tomislav Nikolić s Ši Džinpingom FOTO: AP

Vendar se je Nikoliću mandat iztekel leta 2017, a se takrat ni izselil z Dedinja in vrnil v družinsko hišo v Bajčetini. Da bi lahko še skoraj desetletje živel v razkošju in odložil vrnitev na podeželje, mu je pomagala takratna vlada. Srbska vlada je namreč novembra 2018 sprejela uredbo, s katero je rezidenco namenila za bivanje predsednika Nacionalnega sveta za usklajevanje sodelovanja z Rusko federacijo in Ljudsko republiko Kitajsko. Na to funkcijo pa je bil imenovan prav Tomislav Nikolić.

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