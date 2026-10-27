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Ne samo položaja, srbski funkcionarji bodo izgubili tudi državne vile

Beograd, 27. 10. 2026 09.54 pred 47 minutami 3 min branja 15

Avtor:
N.V.
Aleksandar Vučić

Srpska napredna stranka in z njo Aleksandar Vučić, Ana Brnabić in mnogi drugi niso izgubili samo oblasti, temveč tudi svoj dom. Izseliti se bodo morali iz razkošnih vil v elitni beograjski četrti Dedinje, v primeru ogrožene varnosti pa jim bo zagotovljena nova lokacija.

Življenju v državnih vilah na prestižnih lokacijah, ki so ga funkcionarji Srbske napredne stranke (SNS) v zadnjih letih navajeni na račun davkoplačevalcev, bo kmalu nastopil konec.

Izseliti se bodo morali takoj, ko bo izvoljen novi predsednik oziroma predsednica države in vlade, piše Nova.rs.

Lahko se sicer zgodi, da bodo v državnih vilah ostali nekoliko dlje, vendar le, če bodo varnostne službe ocenile, da je njihova varnost ogrožena. "V takem primeru jih bodo preselili na drugo lokacijo, ki bo prav tako varovana. V svoje prvotne hiše in stanovanja se bodo lahko vrnili, ko bo pristojna služba presodila, da so varni oziroma da njihova življenja niso ogrožena," je za Nova.rs povedal vir iz srbske vlade.

Shod SNS v Novem Beogradu
Shod SNS v Novem Beogradu
FOTO: AP

A čeprav zakon določa, da visoki državni funkcionarji po izgubi položaja ne morejo več uporabljati državnih vil, so se nekateri očitno tako "navezali" na te razkošne nepremičnine, da so vplivali celo na spremembe uredb, da bi odložili pakiranje in selitev.

Ena izmed teh je nekdanja predsednica srbske vlade, pozneje pa predsednica narodne skupščine Ana Brnabić, ki od novembra 2020 s svojo partnerko Milico Đurđić živi v tako imenovani Jovankini vili. V vilo, ki se razprostira na 750 kvadratnih metrih in je bila takrat ravno prenovljena, se je Brnabićeva vselila v času, ko je vodila vlado.

Čeprav je bila marca 2024 imenovana za predsednico narodne skupščine, se Brnabićeva s partnerko ni izselila iz znamenite vile. Nasprotno, našli so način, da v njej ostaneta, čeprav je bil objekt namenjen predsedniku vlade. Julija istega leta je vlada spremenila uredbo, s katero je Jovankina vila izgubila status rezidence in postala predstavniški objekt, v katerem prebiva predsednica narodne skupščine.

Ana Brnabić
Ana Brnabić
FOTO: AP

Predsednik ima svojo vilo

Še ena državna vila je rezervirana za predsednika republike. Gre za znano vilo Bokeljko na naslovu Tolstojeva 2a.

To razkošno vilo, ki se razprostira na približno 1700 kvadratnih metrih, uradno uporablja srbski predsednik Aleksandar Vučić, čeprav so mediji poročali, da v njej ne živi, temveč jo uporablja predvsem v "poslovne namene", denimo za uradne državne sestanke, sprejeme visokih tujih delegacij in podobne dogodke.

Nekdanji srbski predsednik še vedno v državni vili

V rezidenci na naslovu Užička 23, ki je bila prvotno namenjena predsedniku republike, še vedno živi nekdanji srbski predsednik Tomislav Nikolić. Vanjo se je preselil avgusta 2012, potem ko je bil izvoljen za predsednika države.

Tomislav Nikolić s Ši Džinpingom
Tomislav Nikolić s Ši Džinpingom
FOTO: AP

Vendar se je Nikoliću mandat iztekel leta 2017, a se takrat ni izselil z Dedinja in vrnil v družinsko hišo v Bajčetini. Da bi lahko še skoraj desetletje živel v razkošju in odložil vrnitev na podeželje, mu je pomagala takratna vlada. Srbska vlada je namreč novembra 2018 sprejela uredbo, s katero je rezidenco namenila za bivanje predsednika Nacionalnega sveta za usklajevanje sodelovanja z Rusko federacijo in Ljudsko republiko Kitajsko. Na to funkcijo pa je bil imenovan prav Tomislav Nikolić.

Poslovni klub za Aca Bosanca

Med objekti v državni lasti je tudi Klub poslancev na naslovu Tolstojeva 2 v beograjski četrti Dedinje.

Aleksandar Kajmaković, znan tudi kot Aca Bosanac, poslovnež, ki je blizu Srbski napredni stranki (SNS), je ta objekt prek državnega podjetja DIPOS vzel v najem. Glede na rezultate nedeljskih predčasnih parlamentarnih volitev se postavlja vprašanje, kako dolgo bo še ostal najemnik tega kluba.

"Ali bo ostal najemnik Kluba poslancev, je odvisno od odločitve nove vlade," je povedal vir portala Nova.rs.

Spomnimo, da so se avgusta letos v medijih pojavile navedbe opozicijskih politikov, ki so od tožilstva za organizirani kriminal in protikorupcijskega oddelka višjega javnega tožilstva zahtevali preiskavo državnega premoženja, ki ga od prihoda Srbske napredne stranke na oblast leta 2012 upravlja DIPOS.

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KOMENTARJI15

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bohinj je zakon
27. 10. 2026 10.54
Dejmo malo preskočiti srbe. Pišimo o Slovenski Švici. Vsaj tako je rekel JJ.
Odgovori
+1
1 0
adejteno
27. 10. 2026 10.59
O "slovenski Švici" bomo lahko začeli govoriti, ko se bo v Sloveniji nehalo krast.
Odgovori
+1
1 0
macolagobec
27. 10. 2026 10.53
Zdaj bo šele anarhija, ki bo smrdela do Bruslja.
Odgovori
+2
2 0
optimist11
27. 10. 2026 10.48
Prehodi so težki. V Srbiji iz kaosa v novi kaos. V Slo iz urejene države v kaos. Na žalost !
Odgovori
+0
2 2
deny-p
27. 10. 2026 11.01
Urejene??? Kaj te zavraga? Daj nas razsvetli z tremi stvarmi....
Odgovori
-1
0 1
sLOVEnec56
27. 10. 2026 10.45
Nehajte s to Srbijo!
Odgovori
+8
8 0
Tomaž Hacin
27. 10. 2026 10.41
Pa naterajte jih ven.
Odgovori
+4
6 2
nelevnedesen
27. 10. 2026 10.40
A niso to ano naši levičarji oboževali?
Odgovori
+0
4 4
macolagobec
27. 10. 2026 10.53
Ja, ker je lizbača, drugače pa ne.
Odgovori
+2
2 0
pravica1
27. 10. 2026 10.39
Mislim, svetoval bi jim, da delajo najprej s pametjo, ker ni zdaj, da je vučić potolčen, 40% je vseeno dobil, kar ni ravno za odmet in se lahko hitro obrne. Pamet v roke, pa vso srečo Srbija.
Odgovori
+3
4 1
Rudar
27. 10. 2026 10.39
Večina člankov v zadnjih dneh so srbske volitve. Zdej vemo, kdo je zmagal, upam, da se to konča.
Odgovori
+5
5 0
Marjan2
27. 10. 2026 10.34
Lepo da pišete o Srbiji, za novo leto pa v Beograd, lep dan naprej!
Odgovori
+5
6 1
mercedesw201fan
27. 10. 2026 10.33
banda
Odgovori
+3
4 1
Suzi66
27. 10. 2026 10.30
Srbska posla
Odgovori
+3
5 2
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